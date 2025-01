Milano rende omaggio al fotografo Ugo Mulas con una mostra speciale

MILANO - Dal 10 ottobre 2024 al 2 febbraio 2025 è in mostra a Palazzo Reale Ugo Mulas. L’operazione fotografica, una delle più ampie e dettagliate retrospettive dedicate a uno dei più importanti artisti di Milano, nato nel 1928 e morto nel 1973. Una rilettura complessiva dell’opera del grande fotografo, cui la città dedica uno straordinario omaggio. Promossa da Comune di Milano-Cultura e prodotta da Palazzo Reale e Marsilio Arte in collaborazione con l’Archivio Ugo Mulas, con il sostegno di Deloitte e il patrocinio di Fondazione Deloitte, l’esposizione è curata da Denis Curti, Direttore de Le Stanze della Fotografia a Venezia, e Alberto Salvadori, Direttore dell’Archivio Ugo Mulas.

300 immagini, di cui molte mai esposte prima d'ora, preziosi scatti vintage, documenti, libri e filmati, ripercorrono l’intera produzione di Ugo Mulas: dal teatro alla moda, dai ritratti di artisti internazionali, protagonisti della Pop Art americana, a quelli di intellettuali, architetti e personaggi del mondo della cultura e dello spettacolo – tra i quali Dino Buzzati, Giorgio de Chirico, Marcel Duchamp, Jasper Johns, Roy Lichtenstein, Arthur Miller, Eugenio Montale, Louise Nevelson, Salvatore Quasimodo, Giorgio Strehler, Andy Warhol – dai diversi luoghi e città fino al nudo e ai gioielli.





“Con questa retrospettiva, Milano rende omaggio non solo a un grande fotografo, ma anche a un uomo che ha saputo cogliere e trasmettere l’anima di questa città in continua evoluzione” – ha dichiarato l’Assessore alla Cultura Tommaso Sacchi. “Ugo Mulas, infatti, entrerà permanentemente in mostra nel nuovo percorso del Museo del Novecento, che inaugureremo nei prossimi giorni, proprio per la sua interpretazione della vita artistica della città in anni fondamentali per Milano: quelli del Bar Jamaica, di Piero Manzoni e di Luciano Bianciardi, di Lucio Fontana e dei Funerali del Nouveau Realisme. Ma non solo: anche altri musei della città ospiteranno una selezione di fotografie di Mulas, proponendo un itinerario che toccherà i luoghi fondamentali della sua vita e delle sue opere, proseguendo così il percorso fuori dalle sale di Palazzo Reale”. “Ugo Mulas.





L’operazione fotografica – ha commentato la Presidente di Marsilio Arte, Emanuela Bassetti – si inserisce nel panorama espositivo milanese per l’accurato studio che ha reso possibile una delle più grandi retrospettive sulla figura di Mulas. Marsilio Arte, ancora una volta, collabora con il Comune di Milano, di cui è partner continuativo, per rendere omaggio alla città di Milano e alla sua centralità nel percorso professionale del grande fotografo italiano”.





L’esposizione Ugo Mulas. L’operazione fotografica è accompagnata dall’omonimo catalogo edito da Marsilio Arte con i saggi dei curatori Denis Curti e Alberto Salvadori. La mostra s’inserisce in un progetto di divulgazione dell’opera del grande fotografo e ha avuto una prima tappa a Venezia, all’interno del centro Le Stanze della fotografia, nel 2023. Il programma prosegue nell’ottobre 2024 a Milano, dove la retrospettiva viene presentata con un percorso e un approccio del tutto inediti e pensati appositamente per la città, grazie all’intenso lavoro di ricerca all’interno della produzione dell’autore, che ha permesso di scovare scatti mai esposti prima d’ora.