Ostuni rende omaggio a Vittorio Ciraci, intitolata una villetta al sindaco più longevo della città

A dieci anni dalla scomparsa, una cerimonia ha ricordato il primo cittadino che ha segnato la storia della Città Bianca, con la presenza di amministratori, familiari e scuole.





OSTUNI (BR) - Una bella notizia per la Città Bianca, che a dieci anni dalla scomparsa ha celebrato il compianto sindaco di Ostuni, Vittorio Ciraci. La giunta comunale aveva deliberato nei mesi scorsi l’intitolazione di una villetta, su proposta della famiglia Ciraci e del nipote Vittorio, l’attuale consigliere comunale Antonio Molentino.





Questa mattina (29 gennaio) si è svolta la cerimonia ufficiale con la scopertura della stele, alla presenza dei figli di Vittorio Ciraci, Antonio e Luigi, del sindaco Angelo Pomes, del consigliere provinciale Domenico Tanzarella e degli assessori Antonella Turco e Angelo Brescia. Presenti anche diverse delegazioni degli istituti scolastici della città.





"Ringrazio tutta l’amministrazione comunale per aver reso omaggio a un illustre personaggio della nostra città – ha dichiarato Molentino –. Vittorio Ciraci è stato il primo sindaco a portare in alto il nome di Ostuni, avviando importanti opere come il villaggio del Pilone, Rosa Marina e la Valtur. Un ricordo d’infanzia che conservo di Zio Vittorio – ha aggiunto – è la nostra vacanza in Germania, un luogo a lui caro nonostante il dramma della deportazione nei campi di concentramento".





Vittorio Ciraci è stato il sindaco più longevo della storia di Ostuni, guidando la città ininterrottamente dal 1957 al 1977. Esponente di spicco della Democrazia Cristiana, è stato consigliere comunale dal 1951 al 1977 e nuovamente dal 1985 al 1990. Durante la Seconda Guerra Mondiale fu fatto prigioniero e deportato nei campi di concentramento. Terminato il conflitto, nell’aprile del 1948, divenne presidente dell’Azione Cattolica diocesana, al fianco del Vicario della diocesi di Ostuni, Mons. Orazio Semeraro.





"La nostra amministrazione ha deciso di intitolare la villetta di via Peppino Orlando (nei pressi di Palazzo Roma) al sindaco emerito Vittorio Ciraci, scomparso nel giugno 2014 – ha sottolineato l’assessore alla toponomastica Antonella Turco –. È stato uno degli amministratori più lungimiranti della nostra città, pioniere del turismo e della cultura. Molte delle strutture che oggi caratterizzano Ostuni sono merito suo, dalle scuole nelle zone rurali all’Orlandini Barnaba, fino alla San Giovanni Bosco e alla Giovanni XXIII. Opere che ancora oggi rappresentano un fiore all’occhiello della nostra città".