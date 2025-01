Bari: un successo l'evento ecologico a Carbonara

BARI - A Bari un successo l’appuntamento dedicato alla cura dei beni comuni, alla memoria dei luoghi e al contatto con la natura “Tutti uniti per la scuola Diaz” – l’evento di rigenerazione urbana e sociale del fine settimana con la partecipazione diretta dei cittadini, organizzato da Retake, a Carbonara.I partecipanti, numerosissimi, hanno preso parte a tutte le attività previste: dopo aver ritinteggiato le pareti vandalizzate della scuola Diaz, bambini, adulti e ragazzi sono stati coinvolti nella visita nella chiesetta di Sant’Agostino del 1600 e del cortile della scuola. Qui, in particolare, è avvenuto un omaggio a una creatura meravigliosa: uno degli ultimi “secolari” sopravvissuti, un leccio ultracentenario monumentale idealmente abbracciato dai presenti.Un cleanup della zona ha completato il quadro delle attività di una giornata difficile da dimenticare - con oltre 40 mq di superfici verticali riqualificate 40 mq e 15 kg di rifiuti raccolti - che ha ottenuto il plauso dell'amministrazione comunale e raccontato l’entusiasmo e la voglia di contribuire in prima persona di un’intera comunità. Una comunità intenzionata a prendersi cura dei beni comuni di una zona, quella di Carbonara, troppo spesso dimenticata da media e istituzioni centrali."Sabato è stato il primo evento organizzato con il supporto della Fondazione Fumarulo e lancia un messaggio di legalità attraverso la cura dei beni comuni, esattamente come voleva Stefano Fumarulo, che ha speso gran parte della sua vita nella lotta non repressiva delle mafie partendo proprio da azioni sociali: lo stesso modello in cui crediamo noi di Retake" dichiara Fabrizio Milone, Presidente di Retake."Ringrazio di cuore tutti i cittadini, adulti e bambini che hanno reso questa mattinata davvero meravigliosa, un momento splendido di condivisione che ci ripaga di tutti gli sforzi che sosteniamo" dichiara Annalisa Condurro, referente di Retake Bari.Retake Bari: bari@retake.orgFacebook: facebook.com/retakebari