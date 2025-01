'Riscrivi la tua storia': a Gioia del Colle la nuova iniziativa contro la violenza sulle donne che coinvolge le scuole

GIOIA DEL COLLE - La scrittura come strumento di riflessione e partecipazione per sensibilizzare i più giovani alla prevenzione e al contrasto della violenza e delle discriminazioni di genere: è questo l’obiettivo di “Riscrivi la tua storia”, la nuova iniziativa dell’Ambito Territoriale Sociale di Gioia del Colle e del Centro Antiviolenza Li.A. che coinvolge i comuni di Gioia del Colle, Casamassima, Sammichele di Bari e Turi ed è rivolta alle scuole secondarie di primo grado.Il progetto verrà illustrato, alla presenza delle rappresentanze studentesche dell’IC “Losapio-San Filippo Neri” e dell’IC “Carano-Mazzini”, giovedì 30 gennaio alle h. 10 a Gioia del Colle, comune capofila, presso il Chiostro comunale di Palazzo San Domenico: l’intento è di sensibilizzare la comunità – e, in particolare, le nuove generazioni - alla prevenzione e al contrasto della violenza e delle discriminazioni di genere, rendendoli protagonisti attivi nel riconoscere le radici culturali del fenomeno e nell’essere motori di un cambiamento che argini violenze, molestie, bullismo e discriminazioni.Tutti i dettagli e le modalità di partecipazione al concorso verranno illustrate durante la mattinata alla presenza dell’Assessora alle Politiche Sociali del Comune di Gioia del Colle, dott.ssa Adua Maurizio, del Direttore Area Servizi alla Persona e Ufficio di Piano del Comune di Gioia del Colle, avv. Gianfranco Terzo, e della Responsabile del Centro Antiviolenza Li.A. dell’Ambito Territoriale Sociale di Gioia del Colle, dott.ssa Angela Lacitignola.