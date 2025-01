Barletta, violenta aggressione dopo un incidente: tre giovani arrestati

BARLETTA - La Polizia di Barletta ha arrestato tre giovanissimi con l’accusa di lesioni personali ai danni di quattro coetanei – due ragazzi e due ragazze – in seguito a una brutale aggressione avvenuta la notte del 24 novembre scorso.

L’incidente che ha scatenato la violenza

La vicenda ha avuto origine in un parcheggio, dove un banale urto tra veicoli ha scatenato l’escalation. Durante una manovra in retromarcia, un ragazzo aveva urtato accidentalmente un’auto in sosta. Nonostante la sua disponibilità a risarcire il danno, il giovane è stato aggredito da tre ragazzi, che si trovavano in compagnia di un minorenne.

L’aggressione

I tre, con la partecipazione del minore, hanno aggredito con violenza il conducente. Quando un amico della vittima è intervenuto per difenderlo, anche lui è stato colpito con calci e pugni. Nemmeno l’intervento delle ragazze ha placato la furia degli aggressori, che si sono scagliati anche contro di loro.

Le misure adottate

Dopo un’attenta indagine, la Polizia ha identificato i responsabili. Per i tre maggiorenni sono scattati gli arresti domiciliari, mentre al minorenne è stato notificato un avviso di conclusione delle indagini.