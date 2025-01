Bisceglie, nasce la Fondazione Orchestra Sinfonica Federiciana: presentazione ufficiale e concerto inaugurale

BISCEGLIE - Si presenta al pubblico, a Bisceglie, la Fondazione Orchestra Sinfonica Federiciana, nuova realtà culturale che promette importanti contributi al panorama culturale e artistico della Puglia, promuovendo la musica sinfonica e le arti come strumenti di crescita e condivisione.La presentazione ufficiale si terrà venerdì 3 gennaio 2025, alle 10, nella storica Sala degli Specchi di Palazzo Tupputi, in via Cardinale Dell’Olio, a Bisceglie. Nel corso della conferenza stampa, il presidente della Fondazione, gen. Pasquale Preziosa, presenterà soci fondatori e direttore artistico e musicale e illustrerà progetti e attività che caratterizzeranno l’ambizioso percorso della Fondazione, evidenziando il ruolo che il sodalizio intende assumere nel valorizzare il patrimonio artistico-musicale della regione Puglia.A celebrare l’avvio delle attività, il Concerto di Inizio Anno, in programma lo stesso giorno alle 19 nella chiesa di San Giuseppe a Bisceglie. Protagonista dell’evento sarà l’Orchestra Sinfonica Federiciana, diretta dal maestro Benedetto Grillo. Il concerto, con ingresso libero, rappresenterà un’occasione unica per immergersi in un’esperienza musicale che coniuga passione, talento e tradizione.La nascita della Fondazione Orchestra Sinfonica Federiciana segna un nuovo capitolo per la promozione delle arti e della cultura in Puglia, proponendosi come punto di riferimento per tutti coloro che credono nella forza trasformativa della musica. Un invito aperto a tutta la comunità per scoprire e sostenere questa nuova eccellenza pugliese.Si prega di confermare la presenza alla conferenza stampa entro il 2 gennaio 2025 scrivendo all’indirizzo email fondazionefedericiana@gmail.com o contattando il numero 3460023446.