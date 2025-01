Bisceglie, successo di presenze al primo domenicale del 2025

BISCEGLIE - La giornata di domenica 5 gennaio si è rivelata un grande successo per il mercato domenicale di gennaio a Bisceglie tenutosi in piazza Vittorio Emanuele II. Un evento che, grazie alla collaborazione tra l’amministrazione comunale e le associazioni di categoria, in particolare Confcommercio Bisceglie, ha confermato l’importanza strategica di iniziative come questa per il tessuto economico e sociale della città.Il primo mercato dell’anno, coinciso con l’avvio dei saldi, ha registrato un boom di presenze. Gli operatori commerciali hanno espresso grande soddisfazione per l’affluenza e per le vendite, agevolate anche dalla giornata di sole che ha contribuito a creare un’atmosfera vivace e positiva. Anche le attività in sede fissa del settore abbigliamento hanno riscontrato un buon avvio dei saldi, beneficiando del maggiore flusso di persone nel centro cittadino.I mercati, infatti, non sono solo occasioni commerciali, ma anche momenti che creano aggregazione e partecipazione della gente, elementi fondamentali per lo sviluppo del commercio di vicinato nei centri urbani. La loro capacità di rafforzare il legame tra cittadini e territorio li rende uno strumento strategico per rivitalizzare i centri storici e urbani.Antonio Abascià, Consigliere Comunale delegato, ha espresso grande soddisfazione per il successo dell’iniziativa: “Il mercato mensile rappresenta un appuntamento fondamentale per la nostra comunità, non solo per il suo valore economico, ma anche per il ruolo che svolge nel rafforzare il senso di appartenenza e di aggregazione tra i cittadini. La coincidenza con l’inizio dei saldi ha dato ulteriore impulso alle attività commerciali, sia ambulanti che in sede fissa, confermando la validità delle scelte strategiche intraprese. Come amministrazione comunale, continueremo a lavorare a stretto contatto con le associazioni di categoria per promuovere iniziative che valorizzino il nostro centro urbano e il commercio di vicinato”.Anche Andrea Nazzarini, Presidente di FIVA Confcommercio, ha sottolineato l’importanza di eventi come il mercato mensile per il commercio ambulante: “Siamo molto soddisfatti della grande partecipazione registrata oggi. Il mercato mensile di Bisceglie è un esempio concreto di come il commercio ambulante possa contribuire alla vitalità economica e sociale dei centri urbani. La coincidenza con l’inizio dei saldi ha favorito un forte afflusso di visitatori, portando benefici non solo agli operatori ambulanti, ma anche alle attività commerciali in sede fissa. Ringrazio l’amministrazione comunale per il continuo supporto e la collaborazione, elementi fondamentali per il successo di queste iniziative”.Come presidente di Confcommercio Bisceglie, Leo Carriera ha concluso: “Non posso che essere orgoglioso del risultato raggiunto. Questo mercato rappresenta un’occasione per valorizzare il centro cittadino e dare slancio al commercio di prossimità. Un ringraziamento speciale va all’amministrazione comunale per essere sempre pronta a sostenere le attività commerciali, sia quelle di vicinato che quelle ambulanti. La collaborazione e il dialogo costante sono elementi fondamentali per il successo di queste iniziative, che contribuiscono a rafforzare l’identità economica e sociale della nostra città”.