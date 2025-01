Il Palazzo della Musica di Molfetta e il Conservatorio di Musica di Monopoli: un ponte sinergico per l'eccellenza musicale

ADRIANA DE SERIO - Giovedì 9 gennaio alle ore 10.30, presso il Palazzo della Musica “Don Salvatore Pappagallo”, via Cifariello, 25, a Molfetta, l’Associazione A.T.S. “Palazzo delle Muse” organizza la conferenza stampa per annunciare il protocollo d’intesa tra il Palazzo della Musica di Molfetta e il Conservatorio di Musica “Nino Rota” di Monopoli.Intervengono: Gianpaolo Schiavo, Direttore del Conservatorio di Musica di Monopoli, Michele Emiliano, Presidente della Regione Puglia, Michele Consueto, docente e direttore artistico dell’A.T.S. “Palazzo delle Muse”, l’attrice Marta Bucciarelli. Il Palazzo della Musica di Molfetta continua così a potenziare la sua offerta formativa, ponendosi come un polo culturale di riferimento nel Mezzogiorno.Dopo il recente accordo con la Ton Halle di Düsseldorf, che offrirà masterclasses e performances in Germania per gli studenti più meritevoli, una nuova importante partnership è stata avviata con il Conservatorio di Musica "Nino Rota" di Monopoli.Giovani neodiplomati del Conservatorio monopolitano saranno docenti presso la scuola di musica operante nel Palazzo della Musica, i cui studenti seguiranno un percorso di studi conforme a istanze didattiche, piani di studio e curricula formativi del Conservatorio “N. Rota”. In tal modo, i giovanissimi allievi potranno conseguire una solida preparazione tecnica e musicale utile per superare agevolmente gli esami di ammissione in Conservatorio.La partnership non si limita all'attività didattica. Il Palazzo della Musica diventerà anche sede di progetti musicali organizzati dal Conservatorio di Musica di Monopoli, offrendo agli studenti e all’intero territorio pugliese eventi culturali diversificati e quindi opportunità di crescita artistica. Masterclass, concerti, opera studio: il Palazzo della Musica intende configurarsi sempre più come un dinamico contenitore e motore di sviluppo culturale, incubatore di talenti e capace di attrarli, promuovendo la diffusione della cultura musicale.Il Palazzo della Musica realizza, pertanto, il “Sogno” tenacemente perseguito da Don Salvatore Pappagallo (1931-2011), musicista e sacerdote molfettese, il quale, docente nel Conservatorio di Musica di Bari, fondando e dirigendo, per trent’anni, l’Associazione Musicale “Dvorak” e l’annessa scuola di musica, che conseguirono, a Molfetta, un’incisività quasi istituzionale, ha creato generazioni di musicisti, concertisti, docenti di Conservatorio: l’obiettivo, il “Sogno”, di Don Salvatore Pappagallo, era infatti istituire un liceo musicale riconosciuto statalmente, e anzi una sezione del Conservatorio di Musica.Il ponte sinergico, stimolante e competitivo, tra l'esperienza didattica del Conservatorio di Musica di Monopoli e le infrastrutture e la storia del Palazzo della Musica concretizza finalmente il “Sogno” di Don Salvatore Pappagallo, contribuendo alla realizzazione del progetto di valorizzazione dei talenti pugliesi e di arricchimento del panorama culturale locale.