Bosch: fatturato a 90,5 miliardi nel 2024, margine EBIT al 3,5%

BARI - Secondo i dati preliminari, Bosch ha registrato un fatturato di 90,5 miliardi di euro nel 2024, segnando un calo nominale dell’1% rispetto all’anno precedente. Al netto degli effetti valutari, il risultato rimane sostanzialmente stabile. Il margine operativo EBIT si attesta al 3,5%, riflettendo le difficoltà di un contesto economico globale sfidante.

Hartung: “Tecnologie per mobilità e casa del futuro restano aree di crescita”

Nel presentare i dati preliminari dell’azienda, Stefan Hartung, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Bosch, ha sottolineato come, nonostante gli sforzi, il gruppo non sia stato immune dagli sviluppi economici globali. “Abbiamo ottenuto un risultato comparabile con i nostri concorrenti di settore”, ha dichiarato Hartung, ribadendo che le tecnologie per la mobilità e la casa del futuro continueranno a rappresentare i principali driver di crescita.

L’azienda ha adottato decisioni strategiche per rafforzare la competitività nel 2024, prevedendo sia acquisizioni che cessioni, oltre a una serie di adeguamenti strutturali.

Crescita più lenta dell’elettromobilità e sotto-utilizzo della capacità produttiva

Lo sviluppo del business Bosch è stato penalizzato dalla debole crescita dell’economia globale e dal rallentamento di mercati chiave, come quello dell’elettromobilità, che si è espanso a un ritmo inferiore rispetto alle attese. Questo ha portato a una capacità produttiva sottoutilizzata e a mancati ricavi in segmenti cruciali.

A pesare sui risultati sono stati anche i continui investimenti iniziali in tecnologie future, insieme agli accantonamenti per adeguamenti strategici necessari a rispondere alle nuove dinamiche di mercato.

Obiettivi al 2030: Bosch punta a una crescita tra il 6% e l’8% annuo

Nonostante le sfide attuali, Bosch conferma la sua visione strategica per il futuro. Entro il 2030, il gruppo punta a essere tra i fornitori leader nei principali mercati, con un obiettivo di crescita media annua tra il 6% e l’8% e un margine operativo di almeno il 7%.

Hartung ha ribadito che l’azienda continuerà a perseguire i suoi ambiziosi obiettivi aziendali, mantenendo alta l’attenzione su innovazione e sostenibilità, elementi chiave per il successo nei prossimi anni.