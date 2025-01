Verso una Scuola di Alta Formazione sull'Antimafia Sociale in Puglia

BARI - Oggi si è svolto il primo incontro operativo per la realizzazione della Scuola di Alta Formazione sull'Antimafia Sociale in Puglia, un'iniziativa prevista dall'art. 77 della legge di stabilità regionale 2025. Il tavolo di confronto, tenutosi presso il Palazzo di Presidenza della Regione Puglia nella Sezione Sicurezza del Cittadino, ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali e del mondo accademico, insieme ad associazioni attive nella promozione della legalità.

Un Progetto Strategico per la Legalità

L'iniziativa nasce da un emendamento proposto dal consigliere regionale Francesco Paolicelli e sostenuto dall'assessora alla Legalità e all'Antimafia Sociale della Regione Puglia, Viviana Matrangola. La Scuola di Alta Formazione avrà l'obiettivo di formare funzionari e dirigenti pubblici, operatori socio-economici, sindacalisti, docenti, magistrati ed esponenti della società civile, rafforzando la capacità di contrasto non repressivo alla criminalità organizzata e promuovendo la cultura della legalità.

Partecipanti e Contributi

Alla riunione hanno preso parte:

Viviana Matrangola , Assessora alla Cultura e Legalità della Regione Puglia (in collegamento remoto);

Francesco Paolicelli , Consigliere regionale;

Vitandrea Marzano , Dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino della Regione Puglia;

Giuseppe Moro , Professore di Sociologia del Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università di Bari;

Don Angelo Cassano , Coordinatore regionale di Libera;

Michele Abbaticchio , Vicepresidente nazionale di Avviso Pubblico;

Pierpaolo d'Arienzo , Coordinatore regionale di Avviso Pubblico;

Angelo Pansini, Presidente della Fondazione "Stefano Fumarulo".

Dichiarazioni Istituzionali

L'assessora Matrangola ha aperto il confronto sottolineando l'importanza dell'iniziativa: "Attorno a questo tavolo sono riuniti alcuni tra i principali protagonisti dell'antimafia sociale pugliese. Sono contenta di avviare questa attività di co-progettazione, che darà un grande supporto alla lotta alla criminalità organizzata attraverso il rafforzamento della cultura della legalità e dei diritti".

Il consigliere Paolicelli ha espresso soddisfazione per l'incontro: "Partendo da un articolo condiviso con l'assessora Matrangola nella legge di bilancio, oggi facciamo il primo passo per costruire una Scuola di Alta Formazione sull'Antimafia Sociale in Puglia. Vogliamo realizzare un percorso formativo strutturato e sistematico, ripetuto annualmente, che si concluda con un evento dedicato. L'obiettivo è arrivare in tempi brevi all'attivazione del primo Master di II livello sull'Antimafia Sociale in Puglia".

Il Ruolo dell'Università e delle Associazioni

Il Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università di Bari avrà un ruolo chiave nella realizzazione dell'iniziativa. "Siamo onorati di poter dare il nostro contributo scientifico a questa attività formativa, che riguarderà il contrasto alle mafie e la promozione della cultura della legalità", ha dichiarato il professor Giuseppe Moro.

Il coordinatore regionale di Libera, don Angelo Cassano, ha sottolineato come "questa Scuola sia frutto di un'idea condivisa da Libera, Regione Puglia, Università di Bari e Procura. Il coinvolgimento delle Amministrazioni pubbliche, specialmente quelle più piccole, sarà fondamentale per affrontare i temi della corruzione".

Anche Avviso Pubblico, con il suo coordinatore regionale Pierpaolo d'Arienzo, ha confermato il proprio impegno: "Questa è un'importante iniziativa normativa che coinvolge attori chiave nel contrasto alla criminalità organizzata. Offriremo il nostro supporto attraverso le nostre strutture e competenze".

Risorse e Prossimi Passi

Per l'attuazione dell'art. 77 della legge di stabilità, è stata prevista una dotazione finanziaria di 20 mila euro per il 2025, destinata all'Università degli Studi di Bari - Dipartimento di Scienze Politiche, previa deliberazione della Giunta regionale.

Questo primo incontro segna l'inizio di un percorso che mira a consolidare un'azione strutturata e duratura nella formazione antimafia, coinvolgendo istituzioni, università e società civile nella costruzione di una Puglia più sicura e consapevole.