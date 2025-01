Brindisi: l’Associazione Periferia porta gioia ai piccoli pazienti del reparto di Pediatria dell’Ospedale Perrino

BRINDISI - Un gesto di solidarietà e affetto ha illuminato il reparto di pediatria dell’Ospedale Perrino di Brindisi questa mattina, in occasione della conclusione delle festività natalizie. L’associazione Periferia di Brindisi ha donato giochi ai bambini ricoverati e organizzato laboratori di intrattenimento per i più grandicelli, regalando momenti di allegria e spensieratezza a piccoli e genitori.

Un Natale all’insegna dell’amore e della condivisione

I membri dell’associazione, impegnati da anni in attività di solidarietà sul territorio, hanno trascorso del tempo con i piccoli pazienti e le loro famiglie, offrendo non solo giochi e attività creative, ma anche un prezioso supporto emotivo.

“Non importa quanto si dà, ma quanto amore si mette nel donare”, hanno dichiarato i rappresentanti dell’associazione, sottolineando il significato profondo del loro gesto. L’obiettivo non era solo quello di portare regali, ma di creare un momento di calore umano, vicinanza e conforto in un luogo dove spesso è difficile sorridere.

Un momento speciale per i piccoli pazienti

I bambini hanno accolto con entusiasmo i giochi e si sono immersi con gioia nei laboratori organizzati dai volontari. Per i genitori, invece, è stato un momento di sollievo, grazie alla possibilità di condividere emozioni e trovare compagnia in un ambiente spesso carico di preoccupazioni.

Un esempio di solidarietà da seguire

L’iniziativa dell’Associazione Periferia di Brindisi è un esempio concreto di come la comunità possa fare la differenza con piccoli gesti, contribuendo a migliorare le giornate di chi si trova ad affrontare momenti difficili.

Il messaggio che emerge è chiaro: donare non è solo un atto materiale, ma un modo per diffondere amore e speranza, soprattutto nelle situazioni più delicate.

L’associazione si conferma una risorsa preziosa per il territorio brindisino, pronta a rispondere alle esigenze dei più fragili e a costruire una rete di solidarietà che unisce la città in nome dell’empatia e della condivisione.