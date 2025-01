Brindisi, Radiodiagnostica: assunzione per cinque nuovi medici

BRINDISI - Si potenzia la squadra della Radiodiagnostica brindisina. La Asl Brindisi, infatti, ha assunto cinque nuovi medici che rafforzeranno le unità operative complesse dell’azienda. I cinque medici prenderanno servizio dal primo febbraio. La delibera di assunzione firmata dalla direzione strategica aziendale ha attinto dalle graduatorie del concorso indetto dalla Asl nei mesi scorsi, individuando i profili idonei tra i tanti giovani professionisti candidati alla posizione. - Si potenzia la squadra della Radiodiagnostica brindisina. La Asl Brindisi, infatti, ha assunto cinque nuovi medici che rafforzeranno le unità operative complesse dell’azienda. I cinque medici prenderanno servizio dal primo febbraio. La delibera di assunzione firmata dalla direzione strategica aziendale ha attinto dalle graduatorie del concorso indetto dalla Asl nei mesi scorsi, individuando i profili idonei tra i tanti giovani professionisti candidati alla posizione.





Con l’ingresso dei cinque nuovi medici, l’équipe della Radiodiagnostica per immagini potenzierà il servizio offerto all’utenza nella direzione del taglio delle liste d’attesa, percorso già intrapreso grazie all’organizzazione impostata da Eluisa Muscogiuri, direttrice dell’Unità operativa complessa di radiodiagnostica per immagini dell’ospedale Perrino di Brindisi, che prevede turni pomeridiani, notturni e festivi per l’erogazione delle prestazioni. Inoltre, con l’innesto dei nuovi professionisti, si potranno sfruttare ancor di più le potenzialità dei macchinari di nuova generazione già a disposizione dell’unità operativa, garantendo all’utenza esami diagnostici sempre più accurati e precisi.





"L’ingresso in azienda dei cinque nuovi professionisti – afferma il direttore generale della Asl Maurizio de Nuccio - conferma la linea del potenziamento del sistema sanitario locale che questa direzione ha perseguito dal primo giorno del suo insediamento. Insieme al direttore sanitario Vincenzo Gigantelli e alla direttrice amministrativa Loredana Carulli, siamo alla costante ricerca delle soluzioni utili a dare le risposte alle domande provenienti dalla comunità. Il percorso non è semplice, ma grazie a uno spirito di squadra encomiabile, a una elevata professionalità e al duro lavoro i risultati si possono raggiungere. Ringrazio la direttrice di Radiodiagnositca Muscogiuri e la commissione esaminatrice per l’impegno profuso nell’organizzare e collaborare all’espletamento dei concorsi".





Muscogiuri ha aggiunto che "il numero degli specialisti radiologi che hanno partecipato al concorso ha sorpreso piacevolmente me e Alessandro Anglani, direttore dell’Uoc di Radiodiagnostica di Ostuni e Francavilla Fontana: in tanti si sono candidati per le cinque posizioni messe a bando. Avendo tanti professionisti in graduatoria potremo colmare sicuramente le carenze di personale a Brindisi e su tutto il territorio aziendale, andando a intervenire con le nomine nelle strutture ove ce n’è bisogno".