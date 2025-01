Cellamare, prima edizione della Sagra del Cinghiale e del Buon Vino

CELLAMARE — Coniugare tradizione, enogastronomia ed economia in una sola occasione. E’ questo l’obiettivo della prima edizione della Sagra del Cinghiale e del Buon Vino che si terrà a Cellamare, in piazza Don Bosco, il prossimo 25 gennaio a partire dalle 17.30.Questa celebrazione combina il sapore ricco e autentico del cinghiale con l'eccellenza dei vini locali, offrendo un'esperienza culinaria indimenticabile ai partecipanti. L'evento, con la degustazione dei tipici piatti di orecchiette al sugo di cinghiale e cinghiale brasato, delizierà i palati accompagnando il tutto con una selezione di vini pregiati del territorio. Oltre alla degustazione, i visitatori potranno godere di uno spettacolo musicale dal vivo con la band CC's Live Band, che offrirà intrattenimento durante la serata.Punto di partenza dell’evento sarà l'incontro organizzato in sala consiliare dalle ore 17:30, dal titolo "Buone prassi per la costituzione di una filiera per la gestione della carne di selvaggina pugliese". Rappresentanti delle istituzioni, a cominciare dall’assessore regionale Domenico Pentassuglia, ed esperti del settore condivideranno le loro conoscenze e strategie per il miglioramento della gestione e sostenibilità della carne di selvaggina.Il sindaco Gianluca Vurchio ha sottolineato l'importanza dell'evento: "La Sagra del Cinghiale e del Buon Vino non è solo un momento di festa, ma una vera e propria celebrazione della nostra cultura gastronomica e vitivinicola. È un'opportunità per valorizzare i prodotti locali e sostenere la nostra economia". L'assessora al Marketing Territoriale, Angela Deflorio, ha aggiunto: "Questo evento rappresenta un eccellente esempio di come il nostro comune possa attrarre visitatori e appassionati, promuovendo al contempo le eccellenze del territorio".L'organizzatore della sagra, Franco Meriello, ha condiviso: "Siamo entusiasti di offrire questa piattaforma per i nostri produttori locali, evidenziando il loro impegno per la qualità e l'innovazione. La Sagra del Cinghiale e del Buon Vino si pone come un evento imperdibile per gli amanti della buona cucina e del vino di qualità. Vi aspettiamo per celebrare insieme questa festa del gusto”.