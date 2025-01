Gianni Alemanno in carcere a Rebibbia: revocati i servizi sociali

ROMA - L’ex sindaco di Roma, Gianni Alemanno, è stato trasferito ieri sera nel carcere di Rebibbia, dopo la revoca dei servizi sociali concessi dal Tribunale di Sorveglianza. Alemanno, condannato in via definitiva a 1 anno e 10 mesi per il reato di traffico di influenze illecite, si trova ora a scontare la pena in regime detentivo.

La condanna e l'inchiesta Mondo di Mezzo

La vicenda giudiziaria che ha portato alla condanna di Alemanno è legata a uno dei filoni della maxi inchiesta Mondo di Mezzo, nota per aver svelato un vasto sistema corruttivo che coinvolgeva politica, imprenditoria e criminalità organizzata.

Revoca dei servizi sociali

La decisione del tribunale di revocare la misura alternativa dei servizi sociali sarebbe motivata, secondo le indiscrezioni, da presunte violazioni delle condizioni imposte per la concessione della pena alternativa. Questi dettagli, ancora in via di chiarimento, avrebbero determinato il ritorno dell’ex primo cittadino al regime carcerario.