Crescita record per il turismo ad Alberobello nel 2024: più presenze e maggiore impatto economico

ALBEROBELLO - “Nel 2024, il Comune di Alberobello ha registrato risultati straordinari, con dati che evidenziano una significativa crescita del turismo (e del suo indotto), una maggiore internazionalizzazione della destinazione e un positivo incremento degli incassi derivanti dalla tassa di soggiorno”. Spiega il Sindaco De Carlo e continua “I dati raccolti dal portale PayTourist, il sistema di rilevazione comunale, confermano il trend positivo che segna un 2024 di grande successo, aprendo la strada a nuove opportunità e sfide come quelle che il nuovo anno ha già in serbo per la Città e i suoi cittadini”.Ecco l’analisi dei dati del 2024. Nel periodo gennaio-dicembre 2024, Alberobello ha registrato 325.817 presenze (6% rispetto al ’23) e 190.411 arrivi (3,25% rispetto al ’23). Questi numeri confermano la continua crescita del flusso turistico, con un risultato complessivo che supera i 543.000 euro di incassi dalla tassa di soggiorno, rispetto ai 469.838 euro dello scorso anno.Il turismo internazionale ha avuto un impatto significativo sui risultati del 2024, con un’incidenza sul totale delle presenze pari al 61%. I turisti stranieri provengono principalmente da Francia (11%), Regno Unito (7,26%), Stati Uniti (5%), Paesi Bassi (4,20%), Germania (3,70%) e Giappone (2,50%), segnalando una destinazione sempre più globale. Sul fronte nazionale, il 39% dei visitatori è italiano, con una predominanza di turisti provenienti da Campania (20,57%) e Lazio (11%).Le famiglie rappresentano oltre la metà dei visitatori, con una quota del 57,18%, seguite dai gruppi organizzati (37,82%) e dai singoli turisti (5%). Questo dato riflette l’orientamento di Alberobello come meta ideale per soggiorni familiari e in gruppi.La tipologia di struttura più scelta dai visitatori rimane l’hotel, con il 41% del totale delle presenze, seguita dalle case per vacanze (24,30%), le locazioni brevi (10,50%) e i B&B (9,27%). Un altro dato rilevante riguarda la tassa di soggiorno, con gli hotel che rappresentano i maggiori contribuenti (40,75%), seguiti dalle case per vacanze (24,73%) e dalle locazioni brevi (10%).Il settore dei parcheggi ha visto un incremento negli incassi, con il check point bus che ha totalizzato € 550.000 (rispetto ai € 334.000 nel 2023) e i parcheggi per auto che hanno raggiunto € 1.312.000, registrando un incremento di € 62.000 rispetto all’anno precedente.Nel mese di dicembre 2024, le presenze registrate sono state 15.028, segnando un aumento di 1.318 unità (+8,78%) rispetto al dicembre 2023, quando si erano registrate 13.710 presenze. Questo riflette l'efficacia delle politiche di destagionalizzazione messe in atto dall’Amministrazione.Due giornate particolari hanno segnato record di incasso dalla tassa di soggiorno: il 18 agosto 2024, con un incasso di € 4.405, e il 3 novembre 2024, con € 3.803. Questi dati evidenziano l'importante spinta data alla stagione turistica, oltre i tradizionali picchi estivi, favorendo una destagionalizzazione sempre più evidente.Nel 2024, il profilo del turista che sceglie di visitare Alberobello è molto variegato: la fascia di età predominante è quella tra i 49 e i 73 anni (47,83%), seguita dai turisti tra i 19 e i 48 anni (35,70%) e dai più giovani, nella fascia 0-18 anni (9,25%). La modalità di prenotazione mostra una preferenza per gli hotel (30,25%) e le case per vacanze (28,11%), seguiti da B&B (12,26%) e affittacamere (10,76%).I numeri relativi ai flussi turistici del 2024 dimostrano il consolidamento di Alberobello come una delle destinazioni più apprezzate a livello globale, come hanno evidenziato le numerose ricerche nel settore turistico condotte a livello nazionale e internazionale. La continua crescita delle presenze straniere, insieme alla forte domanda di alloggi sostenibili e di esperienze autentiche, riflette un turismo che è sempre più orientato verso qualità e ospitalità ‘responsabile’.Le prospettive per il 2025 sono molto positive. L’Amministrazione Comunale intende consolidare il trend di crescita registrato nel 2024, continuando a puntare su progetti culturali di grande impatto. Tra questi, il ricco programma "We Are in Trulli", una nuova mostra di respiro internazionale, e la nuova edizione del LiFe Alberobello Light Festival, che tornerà a illuminare la città durante la stagione estiva. Inoltre, Alberobello sarà ancora una volta attore comprimario attraverso la sua partecipazione al Giro d’Italia e alle tradizionali celebrazioni religiose.Inoltre, la Basilica dei Santi Medici è stata annoverata tra i 80 luoghi sacri di Puglia per i pellegrinaggi, in occasione dell'anno giubilare. Un segno del crescente ruolo di Alberobello come meta di pellegrinaggi religiosi e di turismo spirituale.Infine, Alberobello attende con grande emozione l’esito della candidatura a Capitale Italiana della Cultura 2027, un’opportunità che potrebbe segnare una nuova fase di crescita e sviluppo per la città.Per ora, non ci resta che attendere!