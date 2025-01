Melucci: “Buon lavoro ai commissari dell’Ex Ilva. Decarbonizzazione necessaria per il futuro di Taranto”

TARANTO – Il sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, interviene in una giornata cruciale per il futuro dell’ex Ilva, esprimendo la sua visione sul percorso da intraprendere per il rilancio dello stabilimento siderurgico. Alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte finalizzate all’acquisizione degli asset aziendali, Melucci ribadisce con fermezza l'importanza della decarbonizzazione come unica strada percorribile per garantire sostenibilità ambientale, economica e sociale.

La Decarbonizzazione come Priorità

“La completa decarbonizzazione dello stabilimento, con la chiusura degli altiforni e degli impianti inquinanti e la transizione verso i forni elettrici e la tecnologia DRI, è l’unico approccio sostenibile. È una necessità imposta non solo dalle regole che regolano l’accesso ai fondi europei, ma anche dalla necessità di proteggere la salute pubblica e l’ambiente,” ha dichiarato il primo cittadino.

Secondo Melucci, Taranto si trova oggi di fronte a una scelta storica, in cui si gioca il futuro non solo dello stabilimento, ma dell’intera comunità ionica. “Errori e divisioni inutili non saranno più tollerabili. Il traguardo è chiaro e condiviso da Comune, Provincia e Regione da anni: la decarbonizzazione è la strada obbligata.”

Sacrifici Necessari, ma Tavolo Risolutivo Essenziale

Melucci non nasconde che la transizione comporterà sacrifici significativi, tra cui:

La gestione del carico occupazionale.

L’assicurazione delle forniture e il controllo dei costi energetici.

La riorganizzazione delle condizioni operative e amministrative in collaborazione con il settore pubblico.

Il sindaco, tuttavia, auspica l’apertura di un tavolo pratico e risolutivo tra tutte le parti coinvolte per affrontare i nodi più complessi del piano industriale. “Nulla deve spaventare di fronte alla possibilità di una soluzione condivisa e duratura,” ha aggiunto.

Un Appello ai Commissari e alla Classe Dirigente

Rivolgendosi ai Commissari di Governo incaricati di valutare le proposte, Melucci ha augurato loro un “positivo e sereno discernimento,” sottolineando che le decisioni dovranno tenere conto degli obiettivi collettivi e non limitarsi a considerazioni economiche o al desiderio di chiudere rapidamente una vicenda complessa.

Allo stesso tempo, il sindaco ha lanciato un appello alla classe dirigente e alle parti sociali del territorio, chiedendo unità e lucidità, lontani da slogan e ideologie. “O si vince tutti insieme, oppure ci attende una catastrofe che non risparmierà nessuno,” ha avvertito.

Una Giornata Storica per Taranto

Quella di oggi è una giornata che potrebbe segnare una svolta per Taranto e l’intero sistema industriale italiano. Melucci ha concluso con un messaggio di speranza: “Taranto merita un futuro sostenibile, e questo futuro passa dalla decarbonizzazione e dalla capacità di lavorare insieme per un obiettivo comune.”