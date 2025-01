Delegazione Fai Trulli: Silvia Laterza nuovo capo delegazione

PUTIGNANO - Dal 1° gennaio scorso la Delegazione FAI dei Trulli e delle Grotte ha un nuovo referente. Etta Polignano, che nel 2019 ha per la prima volta portato il FAI a Putignano con la costituzione di un Gruppo di Volontari diventato Delegazione nel 2023, passa il testimone a Silvia Laterza.Silvia, professionista competente ed entusiasta nonché giovane mamma, affiancata e supportata dalla squadra dei volontari guiderà la Delegazione nel solco della continuità.La Delegazione è molto cresciuta raggiungendo più di 500 iscritti e ha organizzato, oltre alle Giornate FAI di autunno e primavera, alle Mattinate per le scuole, numerose iniziative per favorire la conoscenza, la tutela e la valorizzazione del patrimonio-artistico e naturalistico del territorio.A Etta, che continuerà a collaborare con la Delegazione, un grazie per l’impegno profuso e a Silvia gli auguri di buon lavoro