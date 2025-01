Derby della Mole n. 183: Torino-Juventus finisce in parità, 1-1

Juventus fb

TORINO – Il derby della Mole numero 183 si chiude con un pareggio spettacolare e combattuto: Torino 1 - Juventus 1. Due prodezze individuali decidono la sfida, regalando emozioni ai tifosi presenti allo stadio.

La magia di Yildiz e la risposta di Vlasic

La Juventus parte forte e trova il vantaggio al 9' grazie a un’iniziativa straordinaria di Yildiz. Il giovane talento bianconero parte dalla destra, salta due avversari e sorprende Milinkovic-Savic, colpevole di un intervento tardivo sul primo palo.

Il Torino, però, non si lascia abbattere e reagisce con grinta. Al 46', nel primo minuto di recupero del primo tempo, Vlasic firma il pareggio con un gol spettacolare: controlla con il destro e lascia partire un sinistro potentissimo che si insacca alle spalle di Di Gregorio, lasciando il portiere bianconero senza scampo.

Tensione in campo ed espulsioni

La partita si accende ulteriormente nella ripresa. Al 56', un intervento al limite di Savona su Karamoh scatena il caos, portando i due allenatori, Vanoli e Allegri, al confronto diretto. L’arbitro non esita: entrambi espulsi.

Grinta del Torino, limiti della Juventus

Il Torino si dimostra una squadra compatta e aggressiva, giocando a uomo su tutto il campo e mettendo in difficoltà i bianconeri con il pressing costante. La Juventus, invece, conferma la sua fragilità nella gestione del vantaggio: con il pareggio odierno, sono ben 12 i punti persi in campionato dopo essere passati in vantaggio.

Nonostante ciò, il portiere granata Milinkovic-Savic si riscatta nella ripresa con parate decisive su Koopmeiners, Nico Gonzalez e Weah, evitando guai peggiori per il Torino.

Situazione in classifica

Con questo pareggio, la Juventus colleziona il suo dodicesimo pari in 19 partite, salendo a 33 punti, ma rimanendo a -3 dal quarto posto che garantirebbe la qualificazione alla Champions League. Il Torino, invece, raggiunge quota 22 punti, consolidando una posizione di metà classifica.