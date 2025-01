Foggia, un Caffè al Volo con il Comandante Giuseppe Liva: un viaggio tra storia, passione e futuro dell’aviazione

FOGGIA - Ieri, 10 gennaio, presso il suggestivo Samì - Ristorante in Fiera di Foggia, si è tenuto uno straordinario evento dedicato alla cultura aeronautica: Un Caffè al Volo con il Comandante Giuseppe Liva.Organizzato con maestria dal 136° Club Frecce Tricolori Foggia, in collaborazione con la giornalista e divulgatrice aeronautica Marianna Bonavolontà, l’evento ha rappresentato il primo appuntamento del 2025 per “Un Caffè al Volo”. Un format che, dopo aver riscosso grande successo online, sta ora conquistando il pubblico con incontri in presenza, puntando a diventare un’esperienza unica e replicabile in tutta Italia.Protagonista della serata, il leggendario Comandante Giuseppe Liva, una vera e propria icona dell’aviazione italiana e internazionale. Ex Pony 3 delle celebri Frecce Tricolori, pilota e istruttore su velivoli come il G91T, comandante Alitalia su Boeing 747 e DC10, e istruttore di volo, Liva vanta oltre 20.000 ore di volo e un’esperienza che include imprese epiche come la trasvolata oceanica con la pattuglia acrobatica Alpi Eagles.La serata ha visto la sala andare sold out con partecipazione di giornalisti, ospiti, tra cui rappresentanti delle istituzioni, membri del 32° Stormo di Amendola, presidenti regionali e di sezione dell’Associazione Arma Aeronautica del centro Italia e il presidente della locale sezione dell’Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d'Italia. Un pubblico attento e appassionato ha ascoltato il Comandante raccontare con carisma e profondità la sua carriera straordinaria, intrecciando ricordi, aneddoti e riflessioni sul futuro del volo.Un intervento d’eccezione è stato quello del pilota ex PAN il maggiore Virgilio Gheser, rappresentante del 32° Stormo, che ha arricchito la serata con la sua professionalità e uno sguardo futuristico sul mondo aeronautico.In conclusione, il presidente del 136° Club Frecce Tricolori Foggia il sig. Daniele Pastore ha consegnato una pergamena celebrativa all’avvocato Roberto Pucillo “per aver fondato e gestito con spiccata lungimiranza e professionalità l’Alidaunia, la compagnia aerea più longeva d’Italia” e conferendogli la nomina di socio onorario del club.A moderare l’evento, Marianna Bonavolontà, figlia del Tenente Colonnello Luigi Bonavolontà, collega e amico del Comandante Liva. Questo ha dato all’incontro un valore umano e simbolico, trasformandolo in un dialogo autentico tra storie personali e passione per il volo. Questo primo appuntamento del 2025 ha celebrato la bellezza e l’universalità della cultura aeronautica, dimostrando che l’amore per le Frecce Tricolori e l’Aeronautica Militare non conosce confini: è per tutti coloro che guardano il cielo e sognano.E ora tocca a voi! Un Caffè al Volo tornerà presto in nuove città, con appuntamenti esclusivi che vi consigliamo di non perdere. Prenotate il vostro posto in prima fila per vivere un’esperienza che unisce emozione, cultura e il fascino eterno del volo!