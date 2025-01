Dinosaur Invasion: il parco giurassico di Bari si apre a scuole ed eventi privati

BARI - La mostra “Dinosaur Invasion”, ospitata presso la Fiera del Levante di Bari, continua a entusiasmare i visitatori e, ad un mese dall’inaugurazione, amplia le sue attività aprendosi alle scuole e ai gruppi organizzati. Grazie a visite guidate e laboratori didattici, studenti e giovani potranno immergersi in un'esperienza educativa unica, scoprendo i segreti dei giganti preistorici attraverso un approccio interattivo e coinvolgente.

Un'esperienza educativa e interattiva

L’iniziativa, patrocinata dalla Città di Bari e prodotta da Cube Comunicazione e Time4Fun, mira a coniugare apprendimento e divertimento. La direttrice commerciale di Cube Comunicazione, Daniela Di Cosola, ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa:

“Stimolare la curiosità e l’interesse dei giovani in un contesto ludico ed educativo è fondamentale per coltivare la loro passione per la scienza.”

Gli studenti potranno partecipare a percorsi tematici progettati per approfondire la conoscenza della storia della Terra, esplorando la vita dei dinosauri attraverso esemplari animatronici a grandezza naturale, come il T-Rex e lo Spinosauro lungo 15 metri.

Feste di compleanno ed esperienze speciali

La mostra si apre anche alle famiglie, offrendo pacchetti speciali e la possibilità di organizzare eventi privati. Feste di compleanno ed eventi personalizzati per bambini saranno realizzati all’interno del parco giurassico, garantendo un’esperienza memorabile.

Per arricchire ulteriormente la visita, sono disponibili attività interattive come:

Laboratori di paleontologia , dove i bambini possono scavare alla ricerca di fossili.

, dove i bambini possono scavare alla ricerca di fossili. Realtà virtuale , che permette di esplorare l’habitat dei dinosauri in modo immersivo.

, che permette di esplorare l’habitat dei dinosauri in modo immersivo. Selfie Corner, per scattare foto accanto ai dinosauri e condividerle sui social.

Orari e prenotazioni

La mostra è visitabile tutti i giorni dalle 10:00 alle 20:00, con ultimo accesso alle 19:00. Per i gruppi scolastici è attiva una linea diretta dedicata per prenotazioni obbligatorie al numero 389 4469302 o via email all’indirizzo gruppi_dinosaurinvasion@cliccail.link.

Per eventi privati e feste, è possibile contattare il numero 327 8829680 o scrivere a dinosaurinvasion@cliccail.link.

Un viaggio nel passato fino a marzo

La mostra sarà attiva fino a marzo, trasformando la Fiera del Levante in un autentico parco giurassico dove i dinosauri prendono vita grazie alla tecnologia Animatronics, offrendo un’esperienza educativa, divertente e indimenticabile per visitatori di tutte le età.