Emiliano: adesione alla "Carta di Avviso Pubblico" e nuovo regolamento NIR per una pubblica amministrazione trasparente e legale

BARI - La Giunta Regionale della Puglia ha approvato oggi due provvedimenti chiave per promuovere una politica e una pubblica amministrazione sempre più efficienti, trasparenti e rispettose della legalità.

Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia, ha sottolineato l’importanza di queste decisioni:

"Oggi la Giunta Regionale ha approvato due provvedimenti molto importanti per una politica sempre più trasparente, credibile, responsabile e un’amministrazione improntata a livelli sempre più alti di efficienza, efficacia, imparzialità e rispetto della legalità. Sono gli obiettivi perseguiti con l’adesione alla ‘Carta di Avviso Pubblico - Codice Etico per la buona politica’ e con il nuovo regolamento del NIR, il Nucleo Ispettivo Regionale”.

La "Carta di Avviso Pubblico": un codice etico per la buona politica

La Carta di Avviso Pubblico, approvata dall’Associazione “Avviso Pubblico. Enti locali e regioni contro mafie e corruzione” nel 2001 e aggiornata nel 2023, rappresenta un pilastro per rafforzare trasparenza, responsabilizzazione e rendicontabilità dei comportamenti di chi riveste incarichi politici e amministrativi pubblici.

Questo strumento punta a:

Promuovere il perseguimento degli interessi collettivi;

Prevenire e contrastare fenomeni di corruzione;

Restituire fiducia e credibilità alla politica e alle istituzioni.

Nel gennaio 2023, la Carta è stata riconosciuta ufficialmente dalla Commissione Europea come una "buona pratica" italiana anticorruzione ed è stata inserita nell’Handbook of good practices in the fight against corruption, accanto ad altre 26 iniziative di eccellenza a livello europeo.

Il nuovo regolamento del NIR: un nucleo ispettivo per la legalità

La Giunta ha inoltre approvato il regolamento che disciplina l’istituzione, la composizione e il funzionamento del Nucleo Ispettivo Regionale (NIR), attuativo della legge regionale del 16 ottobre 2024, n. 26.

Il NIR avrà il compito di:

Controllare l’efficacia delle misure di prevenzione e contrasto della corruzione e dell’illegalità;

Verificare la conformità alla normativa vigente e la regolarità tecnica e amministrativa dei procedimenti;

Individuare violazioni o scostamenti da parametri legali e responsabilità connesse;

Contrastare fenomeni di maladministration e disservizi a danno degli utenti.

L’attività ispettiva riguarderà le articolazioni organizzative interne della Giunta regionale, con esclusione del Dipartimento regionale della Promozione della Salute e del benessere animale, già sotto il controllo del Nucleo Ispettivo Regionale Sanitario (NIRS). Saranno invece oggetto di controllo le agenzie regionali, gli enti strumentali e le società controllate che fanno parte del gruppo di amministrazione pubblica.