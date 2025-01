Epifania di allegria al “Vito Fazzi” di Lecce: musica, danze e sorrisi nei reparti ospedalieri

LECCE - Una giornata speciale all’insegna della gioia e della spensieratezza quella organizzata dall’Associazione “Cuore a Mani Aperte” al Policlinico “Vito Fazzi” di Lecce in occasione dell’Epifania. I clown volontari dell’associazione, accompagnati dalle simpatiche befane, hanno portato allegria nei reparti di Pediatria, Psichiatria e Ostetricia, trasformando corridoi e stanze in luoghi di festa e condivisione.Musica e tradizioni popolari per un sorriso in piùLa giornata è stata arricchita dalle note e dalle performance di Damiano Mulino & Kardia, che hanno coinvolto pazienti e personale ospedaliero in momenti di musica e canto, e dal gruppo Tzichì Popolare, che ha fatto risuonare le vivaci melodie della pizzica salentina. Tra danze, risate e il ritmo travolgente della tradizione, l’ospedale si è animato di un’atmosfera unica.Panettoni, caramelle e tanto cuoreNon sono mancati i dolci simboli della festa: panettoni e caramelle sono stati distribuiti ai piccoli pazienti, regalando attimi di dolcezza e serenità. I volontari dell’associazione, con il loro impegno e la loro energia, hanno saputo creare un momento di condivisione prezioso, portando conforto e sorrisi a chi vive un momento di fragilità.Un impegno costante per il benessere dei pazienti“Cuore a Mani Aperte” dimostra ancora una volta il suo grande impegno per migliorare la qualità della vita delle persone ricoverate, attraverso iniziative che uniscono solidarietà e cultura. L’Epifania è stata l’occasione per ricordare l’importanza di gesti semplici ma carichi di significato, capaci di fare la differenza nella vita di chi affronta difficoltà.Un ringraziamento speciale è stato rivolto a tutti i volontari, agli artisti e al personale sanitario che hanno contribuito a rendere questa giornata un momento indimenticabile di solidarietà e speranza.