Roma, serata di magie al “Sistina”: quando i bambini fanno oooh…

ROMA - “Un viaggio ai confini dell’impossibile!”.“Supermagic Arcano” (I migliori illusionisti del mondo, XXI edizione), buona la prima, come si dice sul set. Sold out con un pubblico variegato: bambini e adulti per una sera ritornati bambini in un Teatro Sistina delle grandi occasioni bellissima cornice e al top anche come efficienza del suo personale: dalle “maschere” alla reception. Fra colombe che spuntano nell’aria e aeroplanini di carta che volano per conto loro, con l’uso sapiente delle nuove tecnologie e le musiche a sottolineare le performance, si sono esibiti “nomi” di fama mondiale: Dion (illusionista olandese vincitore di premi internazionali), Trigg, illusionista americano, Nikolai Striebel (prestigiatore tedesco), Circe Martinez (illusionista cubano-americana), Scott (Nelson, americano) & Miss Muriel (Brugman olandese), Solange Cardinaly (trasformista dal Portogallo), Tim Oelbrandt (belga), Alfredo Lorenzo (illusionista olandese).“Nel nostro mondo l’impossibile prende forma…”.Due ore di spettacolo incalzanti (incluso il delizioso cammeo del direttore artistico, ideatore e organizzatore Remo Pannain con le carte finite in un palloncino) che hanno tenuto il pubblico inchiodato alle poltrone, ammutolito dalle infinite declinazioni del magico, fra proposte classiche, tradizionali, nel repertorio dei maghi da sempre, innestate su infinite innovazioni e contaminazioni.“Gli arcani danzano davanti ai tuoi occhi…“.Anche le conigliette si sono ritagliate un ruolo di primo piano interagendo con gli artisti e le loro performance, eccole: Giulia Cesaroni, Beatrice D’Alessandro, Ylenia Ngongas e Vanessa Specchia.“Qual è il confine fra realtà e magia?”.Nel parterre, ospiti illustri, fra cui il celebre Mago Silvan, elegantissimo e affettuoso col pubblico come sempre. Inquadrando col proprio smartphone il Qr code che appare ai lati del palco, ci si registra e si accede a uno sconto per l’edizione XXII di “Supermagic Arcano” 2026. Le magie continuano…"Lascia che la magia ti avvolga...".