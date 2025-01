Foggia: al via i lavori di ristrutturazione dello stadio "Zaccheria"

FOGGIA - Sono iniziati nella mattinata di mercoledì 8 gennaio i lavori di ristrutturazione dello stadio "Pino Zaccheria" di Foggia, un intervento che trasformerà l’impianto in una struttura moderna e a norma sia per la Serie C che per un’eventuale promozione in Serie B.

Dettagli dell’intervento

Il progetto, affidato alla ditta Smacos di Bari, prevede un investimento complessivo di 2.182.000 euro e avrà una durata stimata di due anni, con il completamento previsto entro il 2027. Sotto la direzione dell’ingegner Angelo Marra, i lavori interesseranno sia l’interno che l’esterno dello stadio, apportando significativi miglioramenti in termini di capienza, sicurezza e comfort.

Aumento della capienza e potenziamento delle aree di sicurezza

Uno dei punti centrali della ristrutturazione sarà l’aumento della capienza dello stadio, che passerà dagli attuali 11.328 posti a 15.657 spettatori. Contestualmente, saranno potenziate le aree di controllo degli ingressi per garantire un accesso più sicuro e ordinato.

Saranno inoltre realizzate nuove aree di sicurezza in:

Curva Sud

Tribuna Ovest

Curva Nord, comprendendo sia il settore ospiti sia quello destinato ai tifosi locali.

Lavori nelle aree circostanti e migliorie strutturali

Il progetto prevede anche interventi sulle strade adiacenti allo stadio, incluse via D’Orso, via Gioberti e viale Ofanto, per migliorare la viabilità e l’accessibilità.

All’interno dello stadio saranno effettuati i seguenti interventi:

Ripristino dei servizi igienici in tutte le aree dello stadio.

in tutte le aree dello stadio. Installazione di nuovi seggiolini in Tribuna Ovest, Curva Sud e Curva Nord, rispettando gli standard moderni di comfort e sicurezza.

Il calendario sportivo non subirà modifiche

Nonostante i lavori, il Foggia Calcio potrà continuare a disputare regolarmente le proprie partite casalinghe allo "Zaccheria", garantendo ai tifosi di seguire la squadra durante questa importante fase di trasformazione dello stadio.

Un futuro moderno per lo "Zaccheria"

Grazie a questi interventi, lo stadio "Zaccheria" sarà pronto per accogliere non solo le sfide della Serie C, ma anche le esigenze di un eventuale salto di categoria in Serie B, offrendo una struttura al passo con i migliori standard nazionali. Per il Foggia e i suoi tifosi, si apre così una nuova era, con uno stadio che rappresenterà un vanto per la città e il calcio dauno.