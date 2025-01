Foggia-Latina 1-0: i dauni vincono allo "Zaccheria" e salgono in classifica

FOGGIA - Il Foggia conquista una preziosa vittoria per 1-0 contro il Latina allo stadio "Zaccheria", nella 23ª giornata del girone C di Serie C. La partita, combattuta e ricca di emozioni, è stata decisa da un colpo di testa di Silvestro nel secondo tempo.

Primo tempo: equilibrio e occasioni sprecate

La gara si apre con un’occasione per il Latina all’8’, quando Ekuban sfiora il gol con un colpo di testa. Al 22’, ancora i laziali si rendono pericolosi con Improta, il cui destro però non trova lo specchio della porta.

Il Foggia risponde al 27’ con Emmausso, che va vicino alla rete, mentre al 30’ è Millico a sfiorare il vantaggio per i padroni di casa. Al 36’, ancora Foggia protagonista con Orlando, che per un soffio manca l’appuntamento con il gol. Al 40’, anche Murano sciupa una buona occasione per sbloccare il risultato.

Secondo tempo: Silvestro regala i tre punti ai dauni

Nella ripresa, il Foggia trova finalmente il vantaggio al 5’: sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Orlando, Silvestro colpisce di testa e insacca il pallone in rete.

I pugliesi sfiorano il raddoppio al 13’ con Emmausso, che sbaglia da posizione favorevole. Al 36’, è Tascone ad andare vicino al 2-0, mentre al 43’ Millico per poco non chiude definitivamente i giochi.

Nei minuti di recupero, il Latina sfiora il pareggio al 91’ con Ciciretti, ma il Foggia riesce a difendere il risultato e a portare a casa tre punti fondamentali.

Classifica e prossimo turno

Con questa vittoria, il Foggia si porta all’undicesimo posto con 28 punti, alla pari di Altamura, Cavese e Sorrento. Il Latina, invece, resta in una posizione critica, quintultimo con 26 punti.

Un successo importante per i dauni, che cercano di rilanciarsi in classifica e di avvicinarsi alla zona playoff, mentre il Latina dovrà lavorare per uscire dalla zona calda e migliorare il proprio rendimento nelle prossime gare.