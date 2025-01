Francavilla Fontana, novità e conferme per la Biblioteca comunale

FRANCAVILLA FONTANA (BR) - Nei giorni scorsi il Centro per il Libro e la Lettura ha reso noto che sino al 2026 Francavilla Fontana continuerà ad essere "Città che Legge". La qualifica, che non rappresenta un semplice attestato onorifico, consentirà all’Amministrazione Comunale di accedere ad appositi finanziamenti per progetti destinati alla crescita culturale del territorio. - Nei giorni scorsi il Centro per il Libro e la Lettura ha reso noto che sino al 2026 Francavilla Fontana continuerà ad essere "Città che Legge". La qualifica, che non rappresenta un semplice attestato onorifico, consentirà all’Amministrazione Comunale di accedere ad appositi finanziamenti per progetti destinati alla crescita culturale del territorio.





"La conferma del titolo Città che Legge – commenta il Sindaco Antonello Denuzzo – è la conseguenza delle politiche culturali che abbiamo avviato in questi anni con iniziative ormai consolidate come Le strade dei libri, la rassegna Lei non sa chi sono io, gli incontri con l’autore nella Biblioteca Comunale, il Maggio dei Libri. Manifestazioni caratterizzate dalla gratuità e dalla possibilità di confrontarsi con editori e scrittori che sono venuti a farci visita a Francavilla Fontana".





Il luogo che meglio di altri ha accolto le proposte culturali, oltre alle semplici attività quotidiane di studenti e studiosi, anche per il 2024 è stata la Biblioteca Comunale. L’ultimo anno del polo culturale cittadino racconta che mensilmente hanno occupato le aule studio in media tra 900 e 1300 persone con all’attivo 2492 tessere che hanno consentito il prestito di 4520 libri, più del doppio dello scorso anno. Le tre sezioni più richieste sono state la letteratura per infanzia, adolescenza, young adult (1480 prestiti), narrativa (1407 prestiti), fumetti, graphic novel e manga (883 prestiti).





"La biblioteca comunale – prosegue il Sindaco Denuzzo – è un luogo inclusivo che ha subito un processo di rigenerazione. Qui, in particolare i nostri giovani concittadini, trovano uno spazio libero dove poter studiare e trascorrere interi pomeriggi. Un angolo di confronto e di studio che a breve sarà interessato da ulteriori interventi di potenziamento grazie ad un finanziamento di 360 mila euro che abbiamo intercettato nel 2023".





Nei giorni scorsi sono stati aggiudicati i lavori per aumentare l’inclusività della biblioteca comunale. Il cantiere, del valore complessivo di 500 mila euro di cui 360 finanziati con fondi del PNRR, renderà fruibili nuovi spazi, a cominciare dal tetto dove verrà realizzato un giardino accessibile a tutti tramite un ascensore di nuova costruzione. Nel complesso il progetto consentirà di eliminare tutte le barriere fisiche e sensoriali presenti attraverso la creazione di segnaletica, mappe tattili, arredi inclusivi e l’abbattimento delle barriere architettoniche.





"Con questo intervento – conclude il Sindaco Denuzzo – completiamo il processo di valorizzazione della biblioteca che consegneremo in una veste più inclusiva alla cittadinanza e con un bellissimo spazio verde con affaccio nel centro storico. Se il 2024 è stato l’anno della consegna del nuovo teatro cittadino, il 2025 sarà l’anno della biblioteca, in attesa del completamento di Palazzo del Sedile e della ex Piazza Coperta. Un sistema culturale che continua a crescere giorno dopo giorno, perché con la cultura si cresce e, soprattutto, si può mangiare".





I dati resi noti dalla Biblioteca Comunale sul 2024 restituiscono, infine, uno spaccato degli utenti più "virtuosi". La palma di lettrice forte spetta a D.S., 11 anni con 215 manga letti, seguita da C.C., 13 anni con 115 manga letti, A.G., 77 anni e 86 libri letti, M.D, 65 anni e 66 libri letti e F.M., 26 anni e 65 libri letti.