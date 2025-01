Martina Malagnino presenta il nuovo singolo “Assente”

"Assente" è il nuovo singolo di Martina Malagnino, un brano, scritto insieme a Clelia Scalzo, che parla di una donna consapevole dell’amore tossico che ha vissuto, intenso e tormentato, che per quanto egli adesso sia “assente”, trova comunque il modo per far sentire la sua presenza, con dubbi, incertezze, sbagli ed anche altre relazioni, portando la donna a chiudere in maniera definitiva la loro storia.

Questo singolo -spiega l’artista- è per me una rinascita, personale e musicale, dopo un periodo in cui mi sentivo vuota, spaesata e senza idee. Ho deciso di ripartire da questa canzone raccontando ciò che ho vissuto e che mi ha portata a dubitare di me stessa e del mio futuro.

La produzione è stata curata da Matteo Tateo e Riccardo Romano per l’etichetta discografica Il Suono del Successo Music Production (Distribuzione Artist First, Mix-Mastering: MC Music Production). Disponibile dal 17 gennaio nelle principali piattaforme digitali.

Martina Malagnino nata a Manduria, terra del primitivo, fin da piccola appassionata alla musica, dopo lo studio della danza per 10 anni, si dedica al canto e pianoforte. Nel 2016 vince “The voice of the sea” a Dubai, esibendosi con band dal vivo sulle note di “If I ain’t got you” di Alicia Keys. Nel 2017 arriva in finale ad Area Sanremo, concorso per i giovani talentuosi che aspirano al palco dell’Ariston, arrivando nei 145 finalisti con più di 2000 cantanti arrivati alle selezioni delle semifinali. Febbraio 2018 presenta il suo primo singolo “Sento il cielo scendere”, scritto e composto da Francesco Mancarella, pianista nonché direttore d’orchestra per Sanremo 2024, in anteprima nazionale a “teatro Apollo” a Lecce con la South European Orchestra, durante il suo primo concerto a teatro, facendo sold out. Da quel momento in poi, varie uscite di singoli e collaborazioni che segnano l’inizio della carriera dell’artista: Luglio 2019 esce il suo secondo singolo “Lacrime di polvere”, prodotta dal dj albanese conosciuto in tutto il mondo Neidd Shena, Maggio 2021 pubblica il suo primo ep di cover italiane su Soundcloud, fortemente volute dal suo pubblico social ed a Luglio 2021 pubblica il terzo singolo “Cheer without you”. Ottobre 2022 “giocattolo rotto - live version” mentre nel 2023 “cambiare idea” e “dirty no” con Central Park. Nel Febbraio 2024 la vediamo come protagonista nei panni di Britney Spears in “Tali e quali show” programma su Rai 1 condotto da Carlo Conti, riscuotendo successo nazionale, con l’approvazione dei giudici, in particolare di Loretta Goggi.