Gallipoli, continuano gli appuntamenti del gruppo di lettura coordinato dall'Assessorato alla Cultura dell'ente

GALLIPOLI (LE) - Si riunirà giovedì 23 gennaio, alle ore 18, al piano terra della sede comunale di via Pavia, il gruppo di lettura organizzato e promosso dall’assessorato alla Cultura del Comune di Gallipoli, un’occasione preziosa per approfondire nuove letture e condividere pensieri ed emozioni con altri appassionati di libri, in un ambiente accogliente e stimolante. - Si riunirà giovedì 23 gennaio, alle ore 18, al piano terra della sede comunale di via Pavia, il gruppo di lettura organizzato e promosso dall’assessorato alla Cultura del Comune di Gallipoli, un’occasione preziosa per approfondire nuove letture e condividere pensieri ed emozioni con altri appassionati di libri, in un ambiente accogliente e stimolante.





Nel prossimo incontro i partecipanti avranno la possibilità di confrontarsi su due opere letterarie di grande intensità e profondità: Accabadora di Michela Murgia e Cambiare l'acqua ai fiori di Valérie Perrin. I partecipanti potranno scegliere se leggere uno dei due libri o entrambi, offrendo così una pluralità di punti di vista e riflessioni durante la discussione. Accabadora affronta tematiche complesse come la morte e il legame intergenerazionale attraverso la storia di Bonaria Urrai e della sua relazione con Maria. Cambiare l'acqua ai fiori, invece, esplora l’umanità e la resilienza di Violette Toussaint, custode di un cimitero in una piccola città francese, intrecciando delicate storie di perdita e rinascita.





Nell’ambito del progetto nazionale "Città che legge", l'assessorato alla Cultura continua a promuovere e sviluppare iniziative finalizzate a incentivare il ruolo educativo e culturale della lettura: per questo motivo, gli incontri sono liberi e gratuiti, aperti ai cittadini di ogni età. Inoltre il gruppo di lettura non è vincolato ai soli residenti della città di Gallipoli ma aperto a tutte e a tutti.





Dichiara il sindaco Stefano Minerva: "Siamo felici di annunciare il nuovo incontro del gruppo di lettura del nostro Comune, un appuntamento che conferma l’impegno di Gallipoli nel promuovere la cultura e il piacere della lettura come momento di crescita e di condivisione. Questi incontri rappresentano un’occasione preziosa per rafforzare i legami nella nostra comunità, dialogare su tematiche attuali e immergersi nel mondo affascinante della letteratura. Invitiamo tutti i cittadini, appassionati lettori o semplicemente curiosi, a unirsi a noi per condividere idee, emozioni e riflessioni. La cultura è il cuore pulsante della nostra città, e il gruppo di lettura ne è un esempio concreto e partecipativo".





Per info e adesioni: comunicazione@comune.gallipoli.le.it