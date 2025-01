Gallipoli, fototrappole sul territorio comunale: dieci i trasgressori individuati nel mese di novembre

GALLIPOLI (LE) - Continuano le azioni dell’amministrazione comunale volte ad arginare il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti: sono infatti attive diverse fototrappole su tutto il territorio comunale. Durante il mese di novembre, sono stati individuati e multati 10 trasgressori. Le fototrappole, collocate a rotazione in diverse zone del territorio, hanno permesso di acquisire immagini che hanno consentito l'identificazione dei responsabili di comportamenti non conformi alla normativa vigente. - Continuano le azioni dell’amministrazione comunale volte ad arginare il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti: sono infatti attive diverse fototrappole su tutto il territorio comunale. Durante il mese di novembre, sono stati individuati e multati 10 trasgressori. Le fototrappole, collocate a rotazione in diverse zone del territorio, hanno permesso di acquisire immagini che hanno consentito l'identificazione dei responsabili di comportamenti non conformi alla normativa vigente.





"Abbiamo effettuato numerosi sopralluoghi sul territorio per monitorare e contrastare il fenomeno dell’abbandono di rifiuti e grazie all’ausilio delle fototrappole abbiamo potuto multare chi non rispetta le regole. Le multe sono un segnale importante per fermare questo comportamento incivile e proteggere l’ambiente che è patrimonio di tutti. Continueremo a vigilare con la stessa determinazione, affinché Gallipoli possa essere un esempio di pulizia e rispetto per l’ambiente. Grazie al lavoro svolto dalla Polizia Locale avremo presto anche i numeri dei mesi di dicembre e gennaio, dati che ci auguriamo siano sempre più bassi" ha dichiarato Rossana Nicoletti, delegata all'Ambiente del Comune di Gallipoli.





"L'amministrazione comunale ribadisce il proprio impegno costante nella protezione del nostro territorio e della nostra comunità. Il sistema delle fototrappole si sta rivelando, ancora una volta, un importante strumento per il controllo e il rispetto delle normative ambientali. Con il supporto di queste tecnologie, siamo determinati a proseguire la nostra azione di contrasto all'abbandono dei rifiuti, garantendo un ambiente più pulito e vivibile per tutti i cittadini e i turisti che scelgono Gallipoli" ha dichiarato Silvio Cataldi, presidente della Commissione Ambiente del Comune di Gallipoli.