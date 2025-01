Ghironda Winter: Brachetti fa 'Pierino, il lupo e l’altro'

MARTINA FRANCA - Per la XIX edizione del Ghironda Winter Festival venerdì 3 gennaio (ore 21), al Teatro Nuovo di Martina Franca, è di scena Arturo Brachetti con lo spettacolo «Pierino, il lupo e l’altro» nel quale l’artista viene affiancato dall’Ensemble Symphony Orchestra per la direzione musicale di Giacomo Loprieno (biglietti su Vivaticket: 45 euro poltronissima gold, 35 euro poltronissima silver). Il più grande trasformista vivente, camaleontico maestro dell’illusionismo e della comicità, per l’occasione porta in scena uno spettacolo unico nel quale il racconto classico si fonde con la musica di grandi compositori. Sul palco anche l’Ensemble Symphony Orchestra diretto da Gianluca Loprieno, che accompagna Brachetti in un viaggio incantevole attraverso le celebri melodie di Sergej Prokofiev, Gabriel Fauré, Richard Wagner e Nino Rota.In «Pierino, il lupo e l’altro» Brachetti dà vita a una narrazione coinvolgente, ricca di colpi di scena e caratteri indimenticabili, in un’atmosfera magica capace di incantare grandi e piccini, per un’esperienza multisensoriale nella quale l’arte dello spettacolo viene celebrata in tutte le sue forme. Il concerto è diviso in due parti. La prima prevede l’esecuzione di «Pierino e il lupo» di Prokofiev così come lo conosciamo e lo abbiamo incontrato. Qui, grazie alla voce e alla maestria di Brachetti e con la complicità dell’orchestra, lo spettatore viene trascinato nel mondo della musica classica: sul palco appaiono (a sorpresa) prima Prokofiev e poi Brachetti, che si rivolge direttamente al pubblico spiegando che, se si vuole ascoltare quest’opera, bisogna aver il cuore leggero come quello dei bambini. Subito dopo, Brachetti comincia a raccontare la favola, mentre i personaggi, rappresentati dagli strumenti musicali, entrano uno alla volta in scena. Il grande trasformista li fa vivere attraverso semplici effetti che aiutano il pubblico a seguire il filo narrativo, fino alla parata finale, mentre nella seconda parte, «L’altro», Brachetti sviluppa un percorso a sorpresa tra differenti stili di direzione musicale, resi divertenti dalla complicità dell’orchestra e del pubblico. Quindi, il concerto si chiude con un suggestivo momento di «sand painting» per dimostrare come il connubio tra le arti, apparentemente lontane tra loro, possa creare nuove e affascinanti esperienze.080.4301150.