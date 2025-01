Capodanno a Mesagne: gli appuntamenti di oggi

MESAGNE - Un programma ricco oggi a Mesagne. Appuntamento con il suggestivo tour “I Presepi nel cuore”, dalle 18 alle 21, presso: Arco Porta Grande, via Eugenio Santacesaria, piazza Criscuolo, via Profilo, piazza Commestibili. Percorso degli zampognari per le vie dell’antico borgo.E ancora: grande spettacolo di magia e illusionismo, per il divertimento dei bambini e la meraviglia di tutti, nelle piazze del centro storico a partire dalle 18:30. L’evento, a cura di “Lab Communications Eventi”, è organizzato dal Comune di Mesagne in collaborazione con la Cooperativa Sociale “Oasi”, progetto Sai.“Te Deum” In chiesa Madre, con inizio alle ore 21, torna il tradizionale appuntamento con il concerto di Capodanno del Coro polifonico “Parsifal”, diretto dal Maestro Andrea Crastolla, sarà accompagnato dall’Orchestra d’Enghien. In Villa comunale i mercatini e la pista di ghiaccio; il trenino di Natale in partenza dalle 17 in poi da piazza Vittorio Emanuele II (Porta Grande).