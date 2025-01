Ginosa: grande successo per l'evento virtuale su intelligenza artificiale, turismo e made in Italy dello stilista Angelo Inglese

GINOSA (TA) - Nel pomeriggio di venerdì 3 gennaio si è tenuto nel Realverso di Rivolta di Ginosa, ambiente metaverso della sartoria GInglese, l'evento virtuale su "Intelligenza artificiale per la promozione turistica e del Made in Italy" tenuto dallo stilista Angelo Inglese. - Nel pomeriggio di venerdì 3 gennaio si è tenuto nel Realverso di Rivolta di Ginosa, ambiente metaverso della sartoria GInglese, l'evento virtuale su "Intelligenza artificiale per la promozione turistica e del Made in Italy" tenuto dallo stilista Angelo Inglese.





Nella cornice antistante la cattedrale di Ginosa e l'accesso al quartiere Rivolta, dinanzi all'ape calessino simbolo dello stilista, Angelo Inglese ha affrontato la tematica delle potenzialità dell'intelligenza artificiale applicata alle nuove frontiere del made in Italy e alla formazione di nuove leve per preservare l'artigianato e l'arte sartoriale.





Numerosi i presenti che hanno potuto ascoltare la relazione e intervenire con varie curiosità in merito anche alle prospettive turistiche attese per il territorio ed in particolar modo per Ginosa.





Un'occasione per sperimentare le potenzialità del Realverso per l'organizzazione di eventi immersivi in ottica accessibilità e sostenibilità.