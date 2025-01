Giornata Nazionale del Dialetto e delle Lingue Locali 2025

Laboratori

Attività con le scuole del territorio

Raccolta di testimonianze video e audio di proverbi, poesie, saperi (ecc.)

Proiezione di video e/o documentari

Raccolta di libri in e sui dialetti

Giochi tradizionali

Pubblicazione sui social network di testi, proverbi, poesie (ecc.)

Rappresentazioni teatrali

Musica tradizionale

VITTORIO POLITO - Torna la “Giornata Nazionale del Dialetto e delle Lingue Locali” che si celebra il 17 gennaio in tutta Italia attraverso la rete delle Pro Loco. Potranno aderire anche associazioni e altre realtà territoriali che si occupano della tutela e della valorizzazione di questi patrimoni linguistici.Anche Bari celebrerà la Giornata con la manifestazione che si svolgerà, come è consuetudine, nella Sala Consiliare del Comune di Bari con due appuntamenti: la mattina del 17 gennaio dalle ore 10 alle 12, la cerimonia ufficiale con la presenza delle Autorità: il Sindaco di Bari Vito Leccese, il senatore Filippo Melchiorre, che per tanti anni ha affiancato e sostenuto queste manifestazioni quale vicepresidente della Commissione Culture, l’Assessora alle Culture Paola Romano e lo stesso Giuseppe Cascella. Il pomeriggio, dalle ore 17 in poi, si continuerà a festeggiare il dialetto barese, sempre nella sede di Palazzo di Città, ove ciascuna Associazione o singolo artista potrà esprimersi con proprie composizioni. La manifestazione prevede interventi degli artisti professionisti: Davide Ceddia, Antonella Genga, Maria Giaquinto, Dante Marmone, Nicola Pignataro, Nico Salatino, Tiziana Schiavarelli e Vito SignorileLe Pro Loco e le altre realtà del territorio che operano per la tutela e la valorizzazione di questi patrimoni, potranno segnalare le proprie iniziative attraverso l’apposito formulario disponibile sulla seguente pagina: iscrizione Giornata del Dialetto e delle Lingue locali 2025 . Riportiamo di seguito alcuni esempi in merito all'organizzazione di eventi o attività per la giornata:Gli eventi potranno svolgersi fino a domenica 19 gennaio 2025. Nelle passate edizioni sono state centinaia gli eventi che si sono susseguiti da un capo all’altro del nostro Paese.Anche quest’anno i social media avranno un ruolo importante nella diffusione del messaggio di tutela e trasmissione dei dialetti e delle lingue locali. Ogni persona potrà infatti scrivere frasi, modi di dire e altro nel proprio dialetto, inserendo i seguenti hashtag: #giornatadeldialetto – #dilloindialetto.Per maggiori informazioni scrivere a giornatadeldialetto@unpli.info