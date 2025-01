Giuseppe Ninno 'Mandrake' a Martina Franca con il suo tour

MARTINA FRANCA (TA) - Sabato 1 febbraio con una doppia esibizione, alle 18 e alle 21, l’eclettico Giuseppe Ninno, meglio conosciuto come Mandrake, si esibirà al teatro Nuovo di Martina Franca (Ta) con il suo spettacolo "Imbarazziamoci", con il quale sta girando l’Italia e l’Europa registrando, come in questo caso, numerosi sold out. - Sabato 1 febbraio con una doppia esibizione, alle 18 e alle 21, l’eclettico Giuseppe Ninno, meglio conosciuto come Mandrake, si esibirà al teatro Nuovo di Martina Franca (Ta) con il suo spettacolo "Imbarazziamoci", con il quale sta girando l’Italia e l’Europa registrando, come in questo caso, numerosi sold out.





Il poliedrico artista brindisino, celebre per i suoi irresistibili contenuti online e per i suoi fumetti, porta sul palcoscenico la famiglia Imbarazzi, dando vita a un mondo irriverente e spassoso. Giuseppe Ninno "Mandrake" è l'unico protagonista dello spettacolo, in cui interpreta tutti i membri della famiglia Imbarazzi, dal piccolo Giuseppe (una sorta di personaggio autobiografico) alla signora Maria (sua mamma), da Papà agli amichetti Tony e Sharon, sino ad arrivare alle mamme del "Gruppo mamme". Con la sua abilità di trasformarsi in una serie di personaggi eccentrici e irresistibili, Mandrake cattura il pubblico con situazioni esilaranti e sketch comici.





"Si tratta della trasposizione teatrale di quello che propongo con i miei video – ha affermato Giuseppe Ninno -. Grazie all’aiuto della tecnologia riusciamo a far dialogare tra loro i soggetti che interpreto e, coinvolgendo il pubblico attraverso domande che vertono su argomenti quali genitorialità e famiglia, riesco a rendere i presenti parte integrante e attiva".





Lo spettacolo, che sta registrando numerosi sold out, non è solo uno show teatrale, ma un’esperienza immersiva in cui il pubblico è chiamato a partecipare attivamente, rendendo ogni rappresentazione un evento irripetibile. È suddiviso in tre fasi ognuna delle quali incentrata su una figura rappresentata da Mandrake, il cui personaggio prende spunto proprio da una telefonata tra Giuseppe Ninno e sua madre, oltre dieci anni fa.





"In scena, partendo dalla figura della signora Maria, vera star dello show, ci sono i personaggi che propongo all’interno dei miei video – ha spiegato Giuseppe Ninno – con le loro caratteristiche, le loro personalità, i loro abiti e i loro linguaggi. Sono orgoglioso di poter far conoscere, attraverso creatività e simpatia, come si sviluppano i rapporti famigliari e interpersonali, nonché il pensiero e la cultura della mia terra, non solo all'Italia, all'Europa e al Mondo. Sono felice della bella risposta che sto ricevendo dal pubblico".





Con la sua semplicità e la sua simpatia Giuseppe Ninno Mandrake, che oggi sui social può vantare numeri da capogiro (oltre 740mila followers su Facebook, un milione su Instagram e oltre 2,8 milioni su Tik Tok) e oltre 2 miliardi di visualizzazioni, è pronto a far divertire il pubblico in uno straordinario spettacolo dal vivo.





Il tour "Imbarazziamoci", prodotto della società Euphorica che rappresenta come management l’artista brindisino, proseguirà per il mese di febbraio, facendo tappa nei maggiori teatri italiani e con varie tappe in Europa





Teatro Nuovo – Via Fanelli 25 – Martina Franca (Ta)

Info: 3931167673