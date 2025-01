Cure odontoiatriche per persone con disabilità, M5S deposita mozione per implementare i servizi e aumentare la formazione degli operatori

Implementare i servizi assistenziali di odontoiatria in favore delle persone con disabilità, aumentando la formazione per gli operatori. È l’oggetto della mozione presentata dal M5S a prima firma della consigliera Rosa Barone e sottoscritta dai consiglieri Marco Galante (capogruppo), Grazia Di Bari e Cristian Casili. Implementare i servizi assistenziali di odontoiatria in favore delle persone con disabilità, aumentando la formazione per gli operatori. È l’oggetto della mozione presentata dal M5S a prima firma della consigliera Rosa Barone e sottoscritta dai consiglieri Marco Galante (capogruppo), Grazia Di Bari e Cristian Casili.





"Le persone con disabilità - dichiarano i pentastellati - possono avere maggiori probabilità di sviluppare problemi di salute orale a causa di una serie di fattori, tra cui difficoltà fisiche e cognitive, carenze nutrizionali e l’uso di farmaci. Allo stato attuale questi pazienti si trovano ad affrontare questa condizione senza tutele e senza alcun apporto da parte dello stesso Sistema Sanitario Regionale. La Regione può svolgere un ruolo fondamentale nella sensibilizzazione delle strutture del Servizio Sanitario regionale, nella formazione degli operatori e nelle informazioni ai pazienti ed ai loro familiari. L’odontoiatria per pazienti con bisogni speciali si occupa proprio di questo, della prevenzione, della diagnosi e del trattamento di malattie dentali e orali per persone disabili o con una condizione medica particolare. Casi che richiedono un’attenzione più specifica durante il trattamento dentale. Ci sono molte condizioni che possono rendere necessaria l’odontoiatria per bisogni speciali, tra cui la sindrome di Down, la paralisi cerebrale, la sclerosi multipla, l’autismo, l’epilessia, la malattia di Alzheimer e molte altre. Gli odontoiatri che si specializzano in questo campo sono preparati per lavorare con questi pazienti al fine di fornire loro la migliore cura dentale possibile. Abbiamo presentato la mozione - continuano - perché riteniamo doveroso che la Regione Puglia, da un lato promuova la formazione culturale degli operatori dediti all’odontoiatria speciale, dall’altro implementi l’assistenza sanitaria nella odontoiatria proprio in favore di tale categoria di pazienti. L’aggiornamento culturale deve essere garantito sotto tutti gli aspetti, dalle strategie di approccio a quelle di prevenzione e di cura, svolgendo una continua attività di sensibilizzazione e divulgazione all'interno del mondo odontoiatrico degli aspetti peculiari dell'odontoiatria speciale e, soprattutto, potenziando all’interno delle strutture pubbliche i servizi necessari per un agevole accesso alle cure odontoiatriche. È inoltre opportuno che la Regione promuova e veicoli l’informazione scientifica per le famiglie delle persone con disabilità".