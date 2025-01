Grande successo per il Concerto di Capodanno a Trinitapoli

TRINITAPOLI - Più di un’ora di musica ha salutato l’arrivo del 2025 a Trinitapoli, grazie al Concerto di Capodanno organizzato dall’Amministrazione comunale presso l’Auditorium dell’Assunta. L’evento ha registrato un grande successo di pubblico, confermandosi come un appuntamento imperdibile per la comunità locale.

Il Sindaco Francesco di Feo, l’Assessore al Turismo Giovanni Landriscina e tutti i membri dell’Amministrazione Comunale erano presenti per il tradizionale brindisi augurale, sottolineando l’importanza di momenti di aggregazione culturale come questo per il territorio.

Un programma musicale di alto livello

Protagonista della serata è stata l’Orchestra del Gran Concerto Bandistico Città di Trinitapoli, diretta dal Maestro Domenico Virgilio. Il pubblico è stato accompagnato in un viaggio musicale di grande raffinatezza, con un programma che ha spaziato tra alcuni dei più celebri compositori della storia. Tra i brani eseguiti, capolavori di Giuseppe Verdi, Johann Strauss, Franz von Suppè, Jacques Offenbach e Gioachino Rossini.

La varietà e la qualità delle esecuzioni hanno incantato la platea, che ha risposto con applausi calorosi, apprezzando la maestria dell’orchestra e la scelta di un repertorio capace di esaltare le tradizioni musicali europee.

Un brindisi per il nuovo anno

A conclusione dell’evento, il Sindaco di Feo ha ringraziato tutti i presenti, i musicisti e l’organizzazione per aver reso speciale questo primo giorno del 2025. L’Assessore Landriscina ha sottolineato come il turismo culturale rappresenti un elemento chiave per la promozione del territorio, anticipando l’intenzione di continuare a sostenere iniziative simili nel corso dell’anno.

Il Concerto di Capodanno a Trinitapoli si conferma così un appuntamento di grande valore culturale e simbolico, capace di unire musica e comunità per un inizio d’anno all’insegna dell’arte e della condivisione.