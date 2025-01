Quattro nuovi treni elettrici a doppio piano in arrivo in Puglia nel 2025

BARI - Nel corso del 2025, la Puglia accoglierà quattro nuovi treni elettrici a doppio piano del Regionale di Trenitalia. La notizia arriva direttamente da Ferrovie dello Stato (Fs) tramite una nota ufficiale, che spiega come questi nuovi convogli andranno ad aggiungersi ai 46 già in servizio sulle linee ferroviarie della regione.

L’iniziativa fa parte del Piano strategico 2025-2029 del gruppo Fs Italiane, che prevede, su scala nazionale, l’introduzione di cento nuovi treni regionali entro il 2025. L’investimento complessivo ammonta a 850 milioni di euro, con una stima di oltre 430 milioni di viaggiatori serviti. Questo potenziamento della flotta ferroviaria punta a migliorare l’esperienza di viaggio e a ridurre l’impatto ambientale grazie all’uso di tecnologie avanzate.

Indennizzo automatico per i passeggeri

A partire da gennaio 2025, Fs introdurrà un'importante novità per i viaggiatori regionali: l’indennizzo automatico in caso di ritardo del treno. I passeggeri che acquistano biglietti digitali per i servizi regionali riceveranno il rimborso in modo automatico entro 30 giorni, senza necessità di presentare alcuna richiesta. Questo sistema innovativo rappresenta un passo avanti nell’assistenza ai clienti e nella semplificazione delle procedure di indennizzo.

Nuove iniziative: raccolta punti e itinerari regionali

Nel frattempo, Fs rilancia il programma di raccolta punti ‘X-Go’, offrendo ai clienti ulteriori vantaggi e premi legati ai viaggi in treno. Un'altra novità riguarda l’iniziativa ‘Viaggi in Regionale’, realizzata in collaborazione con Lonely Planet. Questa guida esclusiva propone cinque itinerari tematici che valorizzano le bellezze naturali e culturali del territorio italiano, accompagnati da esperienze enogastronomiche uniche. Gli itinerari suggeriti includono:

Tuscany Line

Trasimeno Line

Trabocchi Line

Salento Line

Taormina Line

In particolare, la Salento Line offre ai viaggiatori la possibilità di esplorare le meraviglie del territorio pugliese, tra panorami mozzafiato e tradizioni culinarie locali.

Con queste novità, Fs conferma il suo impegno verso un servizio ferroviario più efficiente, sostenibile e attento alle esigenze dei passeggeri, contribuendo al rilancio del trasporto regionale in Italia.