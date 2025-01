Grave incidente sulla Statale 16 tra San Severo e Foggia: un morto e un ferito grave

SAN SEVERO - Un tragico incidente stradale si è verificato questo pomeriggio lungo la Statale 16, nel tratto compreso tra San Severo e Foggia, in direzione del capoluogo dauno. Il bilancio è drammatico: un uomo ha perso la vita e un'altra persona è rimasta gravemente ferita.

Secondo le prime ricostruzioni, il sinistro ha coinvolto due autovetture, una Fiat 500 e una Ford Fiesta, che si sono scontrate violentemente all'altezza di un distributore di carburante. Entrambi i coinvolti nel drammatico incidente si trovavano a bordo della Fiat 500.

Sul luogo del tragico impatto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza, e i sanitari del 118, che hanno soccorso il ferito trasportandolo in codice rosso all'ospedale. Le forze dell'ordine stanno effettuando i rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente.