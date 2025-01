Bari bloccato dalla Reggiana: solo uno 0-0 al "Mapei Stadium"

Ssc Bari fb

FRANCESCO LOIACONO - Il Bari non riesce a superare la Reggiana al "Mapei Stadium" e si accontenta di uno 0-0 nella ventunesima giornata di Serie B. Una partita ricca di episodi, ma povera di gol.

Primo tempo movimentato

Già al 2’, Lella sfiora il vantaggio per il Bari con un colpo di testa pericoloso. Al 14’, Maggio prova a sorprendere la difesa avversaria, mentre al 18’ Benali non riesce a concludere di testa. Al 22’, un gol della Reggiana firmato da Portanova viene annullato dopo il controllo del Var per un fallo di Reinhart su Benali. La partita viene poi sospesa per 9 minuti a causa di cori razzisti dei tifosi della Reggiana contro Dorval, giocatore del Bari. L’arbitro Alessandro Prontera assegna 9 minuti di recupero e, poco prima del termine del primo tempo, la Reggiana resta in dieci per l’espulsione di Lucchesi, colpevole di una gomitata a Mantovani.

Secondo tempo senza reti

La ripresa si apre con un’occasione per Gondo al 47’, che però non centra la porta. Vergara sbaglia clamorosamente al 49’ da posizione favorevole. Al 77’, Manzari sfiora il vantaggio per il Bari, seguito da un colpo di testa di Lasagna al 90’ che lambisce il palo. Nei minuti di recupero, Sibilli e Bellomo provano invano a sbloccare il risultato.

Prossimo appuntamento

Con questo pareggio, il Bari mantiene la sua posizione a metà classifica e si prepara alla prossima sfida contro il Brescia, in programma sabato 18 gennaio alle ore 17:15 al "San Nicola".