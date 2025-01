Il Cagliari ferma il Milan: finisce 1-1 al San Siro

Cagliari Calcio Fb

Finisce 1-1 la sfida del San Siro tra Milan e Cagliari. Dopo un primo tempo in cui il Diavolo ha il pallino, il risultato si sblocca nella ripresa. È il 51' quando i rossoneri sbloccano il risultato con Morata, bravo ad spingere in rete il pallone respinto sul palo su conclusione di Pulisic. Il pareggio sardo arriva al 55' con Zortea che fa partire una conclusione su cui Maignan non è impeccabile. Gli uomini di Conceicao cercano di creare gioco e provare la conclusione su cui Caprile, arrivato dal Napoli, si fa trovare pronto.