Simone Bolelli e Andrea Vavassori trionfano nel torneo di doppio ATP 250 di Adelaide

FRANCESCO LOIACONO – Simone Bolelli e Andrea Vavassori conquistano il titolo nel torneo di doppio ATP 250 di Adelaide, in Australia. I due italiani hanno superato in finale i tedeschi Kevin Krawietz e Tim Puetz con il punteggio di 4-6, 7-6, 11-9, al termine di un’emozionante battaglia durata 2 ore e 3 minuti.

La partita

Nel primo set, i tedeschi si sono dimostrati più incisivi al servizio, sfruttando la loro precisione per prevalere sugli italiani. Bolelli e Vavassori hanno faticato a trovare contromisure, lasciando il set agli avversari.

Il secondo set è stato caratterizzato da un equilibrio totale, con entrambe le coppie solide nei propri turni di battuta. Sul 6-6 è stato necessario il tie-break, dove Bolelli e Vavassori hanno mostrato grande classe e determinazione, imponendosi grazie a colpi lungolinea precisi e a un rovescio impeccabile.

Nel decisivo terzo set, il match è proseguito punto a punto, con entrambe le coppie che hanno messo in campo il meglio del loro repertorio. Alla fine, sono stati i colpi veloci da fondo campo e i pallonetti ben calibrati dei due italiani a fare la differenza, consegnando loro la vittoria nel super tie-break finale.

Un successo di grande valore

Questo trionfo rappresenta un’importante conferma per Bolelli e Vavassori, che dimostrano di essere in ottima forma all’inizio della stagione. I due italiani hanno sottolineato la loro determinazione e intensità in vista del prossimo appuntamento: il torneo di doppio agli Australian Open, che si terrà a Melbourne dal 12 al 26 gennaio.

Con questo successo, Bolelli e Vavassori consolidano il loro status nel circuito ATP e si preparano con fiducia a competere al massimo livello nei prossimi impegni.