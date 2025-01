Il Comune di Lecce affida a BdM Banca il servizio di tesoreria

LECCE - Il Comune di Lecce ha un nuovo servizio di tesoreria. Si è perfezionato nei giorni scorsi l'iter di aggiudicazione ad una nuova banca: il servizio è ora affidato a BdM Banca - Gruppo Mediocredito Centrale. - Il Comune di Lecce ha un nuovo servizio di tesoreria. Si è perfezionato nei giorni scorsi l'iter di aggiudicazione ad una nuova banca: il servizio è ora affidato a BdM Banca - Gruppo Mediocredito Centrale.





L'aggiudicazione arriva a dieci anni di distanza dall'ultimo contratto che venne stipulato il 13 febbraio 2015 e che è scaduto il 31 dicembre 2019. Da questa data, nel corso degli ultimi anni, l'amministrazione comunale ha indetto diverse gare, tutte andate deserte. Per queste ragioni, si è proceduto al rinnovo del contratto, scaduto nel 2019, con sette proroghe consecutive. Infine, il 29 novembre scorso, l'Ufficio Gare e Contratti ha disposto, a conclusione dell'iter di aggiudicazione, l'affidamento al nuovo tesoriere BdM Banca - Gruppo MCC.





La nuova partnership tra l'ente comunale e l'istituto bancario consentirà una riduzione dei costi gestionali legati alla Tesoreria, rafforzando, al contempo, il rapporto con una banca del territorio.





"L’aggiudicazione di questo bando, che accogliamo con grande soddisfazione, conferma ancora una volta una delle caratteristiche essenziali della nostra banca: essere vicina al territorio" ha commentato Cristiano Carrus, Amministratore Delegato di BdM Banca "In questi anni, infatti, siamo riusciti a instaurare un rapporto sempre più forte con clienti e istituzioni locali. Un traguardo che ci rende molto orgogliosi e che rappresenta un altro tassello nel nostro percorso di affermazione come banca di riferimento per il Sud".