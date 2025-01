Questi ragazzi rivoluzioneranno il territorio, dal SITO di Lecce nasce la farfalla di 'VoleRete'

Non solo 40 espositori, 18 workshop e 4000 visitatori, il SITO ha dato vita ad un grande progetto che trasformerà il territorio in tema di giovani





LECCE - Dopo appena pochi giorni dalla chiusura del SITO – Salone dell’Innovazione, della Tecnologia e dell’Orientamento, i giovani ideatori e promotori dell’originale evento, Francesco Pio Manca (19) e Luigi Carratta (18), insieme al giovanissimo staff di studenti assistenti dell’organizzazione (alunni della classe 1° Quadriennale del "Costa"), sono già pronti ad annunciare un primo, inaspettato, frutto dell’evento, un frutto che sa di futuro e di giovani.





La stretta e costruttiva collaborazione nei quattro giorni della salone tra Francesco e Luigi con tutti gli enti e le aziende partecipanti, come la regione, la provincia, il comune, Unisalento, Arpal, Galattica, Arti, Hyperloop, The Qube, Playfully, WeDo Academy, Brick Genius, Scuola dei Mestieri dell’Energia, Andreban, LecceBimbi, Mabasta, FabLab Lecce, Sportzine, gli ITS del territorio, Confindustria, etc., ha favorito il concepimento e la nascita del nuovo progetto “VoleRete – Rete sociale informale pro giovani”.





Il progetto rappresenta una sorta di metamorfosi, ossia la trasformazione di una visione in qualcosa di concreto e fattivo. Da molti anni il docente leccese Daniele Manni opera a supporto dei giovani e persegue l’ideale del protagonismo e proattivismo giovanile. Sono tantissime infatti le micro idee imprenditoriali (startup) che i suoi studenti hanno ideato e condotto, dalla valorizzazione del territorio con Repubblica Salentina, Dieta Med-Italiana e SalentIA ai grandi progetti sociali come Mabasta, ECOisti e Etica Etnica, giusto per fare qualche esempio. La visione ed il sogno di Manni è ora quello di trasformare Lecce ed il Salento in un territorio per giovani, un territorio che, da un lato, li stimola, li incoraggia, li incentiva e li accompagna nel diventare ed essere protagonisti della propria vita e del proprio futuro e, dall’altro, offre spazi, mezzi e supporto di esperti affinché possano essere proattivi e sperimentare e mettere in pratica i loro sogni e le loro idee.





Luigi e Francesco Pio, conoscenti e coscienti della visione del loro prof, interagendo costantemente con i tanti protagonisti che hanno partecipato al salone SITO, hanno visto davanti ai loro occhi la possibilità ed il momento giusto per trasformare la crisalide in farfalla e l’intuizione che hanno avuto è stata quella di creare una rete sociale tra tutti coloro (associazioni, organizzazioni, enti, aziende, …) che operano sul territorio e che hanno a cuore i giovani ed il loro futuro. Nasce così "VoleRete – Rete sociale informale pro giovani". In sintesi, VoleRete è una rete tra tutti coloro che condividono una visione proattiva legata al mondo dei giovani (bambini, preadolescenti e adolescenti), alla loro crescita e alla loro capacità di "volare", aiutandoli a trasformarsi da crisalidi in farfalle.





Pertanto, a partire da oggi, i due giovani salentini si metteranno al lavoro per far entrare in "VoleRete" le innumerevoli realtà che si occupano in vari modi dei giovani (formazione, esperienze, laboratori, salute e benessere, …) e per iniziare ad operare fattivamente nei loro propositi.





«Questi ragazzi, insieme alle varie entità che entreranno in rete e ai tanti altri ragazzi che si allineeranno al progetto, rivoluzioneranno Lecce ed il Salento, parola mia.» è il pensiero e l’augurio del docente Daniele Manni.





Per i più curiosi, amanti dei numeri, informiamo che la prima edizione del SITO – Salone dell’Innovazione, della Tecnologia e dell’Orientamento, che ha avuto luogo a Lecce dal 16 al19 gennaio, presso il Grand Hotel Tiziano, ha visto la presenza di 40 espositori, la realizzazione di 18 diversi incontri in sala (workshop, meeting, laboratori) e, soprattutto, la partecipazione di oltre 4.000 giovani, dai 12 ai 20 anni, i quali hanno visitato e interagito sia con gli espositori che con i diversi relatori e speaker (Bibop Gresta, Giancarlo Orsini, Mattia Pelizzari, Giacomo Gallazzi, Mattia Bottalico, Danilo Papadia, …).