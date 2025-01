Il famoso locale dei panzerotti giganti Di Cosimo chiude (ma solo temporaneamente)

BARI - Una notizia che ha fatto il giro del web ha scatenato il panico tra gli amanti dei panzerotti giganti: il famoso locale Di Cosimo, situato in via Modugno, ha chiuso. Tuttavia, c’è una buona notizia per i clienti affezionati: si tratta di una chiusura temporanea.

La gestione del locale è infatti passata ad altri membri della famiglia Di Cosimo, lontani parenti degli storici titolari, già conosciuti per il loro locale in largo Albicocca, a Bari Vecchia.

Un nuovo inizio per lo storico Di Cosimo

Il locale riaprirà presto, mantenendo lo stesso nome e, si spera, la stessa tradizione che lo ha reso un punto di riferimento per i golosi di tutta la città. La nuova gestione promette di preservare la qualità e la ricetta del tradizionale panzerotto gigante, tanto amato dai clienti.

La tradizione continua

La chiusura temporanea ha sollevato dubbi e preoccupazioni, ma per i fedelissimi del panzerotto gigante è già tempo di guardare al futuro con fiducia. I nuovi gestori, forti dell’esperienza maturata a Bari Vecchia, si impegnano a mantenere viva la tradizione di un prodotto che rappresenta un’icona della gastronomia locale.

Resta solo da attendere la riapertura per scoprire se il nuovo Di Cosimo saprà conquistare ancora una volta i palati baresi, confermandosi come un punto di riferimento per il panzerotto gigante.