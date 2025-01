Il Lecce accoglie Jesper Karlsson: un rinforzo per l'attacco

- Il Lecce ha annunciato l'arrivo dell'attaccante svedese Jesper Karlsson, 26 anni, in prestito dal Bologna. Il calciatore ha sottoscritto un contratto con il club salentino valido fino al 30 giugno 2025 e ha scelto di vestire la maglia numero 37.Karlsson ha già fatto il suo esordio con il Lecce, entrando in campo al 38’ del secondo tempo al posto di Morente, nella partita della diciannovesima giornata di Serie A che si è conclusa con un pareggio a reti inviolate contro il Genoa allo stadio “Via del Mare”.Nel corso della sua carriera, Karlsson ha militato in diverse squadre: il Bologna in Italia, l'AZ Alkmaar in Olanda, l'Elfsborg in Svezia e l'Under 19 del Falkenbergs, sempre in Svezia. A livello internazionale, vanta una notevole esperienza con la nazionale svedese, avendo disputato 14 partite con la selezione maggiore, 5 con l’Under 21, 2 con l’Under 20, 6 con l’Under 19 e 4 con l’Under 18.L'acquisto di Karlsson rappresenta un'importante aggiunta per l'allenatore Marco Giampaolo, che conta sul contributo del giocatore per rafforzare l'attacco del Lecce e sostenere la squadra nella sua corsa verso la salvezza in Serie A.