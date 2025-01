Il pugliese Angelo Jannone nominato Presidente Istituzionale del gruppo Intelligence Inside Sa

Dall’Arma dei Carabinieri alle investigazioni internazionali, passando per la lotta alla mafia al fianco di Giovanni Falcone: Angelo Jannone, ex ufficiale e manager di alto profilo, guiderà il gruppo Intelligence Inside Sa, realtà leader mondiale nella sicurezza aziendale e nella gestione dei rischi, portando con sé l’eccellenza pugliese in un contesto globale.





Angelo Jannone, originario di Andria e simbolo di eccellenza pugliese, è stato nominato Presidente Istituzionale del gruppo Intelligence Inside Sa, leader mondiale nel settore delle investigazioni internazionali e della sicurezza aziendale. La sua carriera straordinaria, unita a una profonda dedizione alla giustizia e al progresso sociale, rende questa nomina un motivo di orgoglio non solo per la sua città natale, ma per tutta la Puglia e l’Italia.





Un orgoglio pugliese con una carriera straordinaria





Nato ad Andria il 26 gennaio 1962, Angelo Jannone ha sempre incarnato i valori di legalità e rigore, distinguendosi per un impegno esemplare nella lotta alla criminalità organizzata e nella promozione della sicurezza aziendale. La sua figura rappresenta un simbolo di speranza e integrità, dimostrando come dedizione, competenza e senso del dovere possano contribuire al bene comune.

Nel corso della sua carriera nell’Arma dei Carabinieri (1983-2003), Jannone ha ricoperto ruoli di primissimo piano:

- Collaborazione con il giudice Giovanni Falcone per l’arresto del boss mafioso Totò Riina;

- Operazioni contro clan mafiosi in Sicilia, Calabria e su scala internazionale;

- Infiltrazioni nelle reti del narcotraffico, con oltre 40 arresti e ingenti sequestri di droga.

Dopo aver lasciato l’Arma con il grado di Tenente Colonnello, ha proseguito la sua carriera nel settore privato, assumendo incarichi di grande responsabilità come Responsabile della Sicurezza delle Telecomunicazioni per l’America Latina in Telecom Italia e Direttore Internal Audit & Compliance di Italiaonline.





Un contributo alla cultura della legalità





Angelo Jannone è anche autore del libro autobiografico Eroi Silenziosi, dedicato alle sue esperienze sul campo, con la prefazione del Generale Luigi Federici, ex Comandante Generale dei Carabinieri. Nel 2015 gli è stato conferito il prestigioso Premio Livatino-Saetta a Catania per la lotta alla mafia, un riconoscimento che celebra il suo impegno nella difesa della legalità.





Un simbolo per Andria, la Puglia e l’Italia





La nomina di Angelo Jannone è un motivo di orgoglio per la sua terra natale, Andria, e per tutta la Puglia. La sua figura, coniugando competenze militari, manageriali e accademiche, rappresenta un esempio concreto di come l’eccellenza pugliese possa essere protagonista su scala globale.





Il gruppo Intelligence Inside Sa: innovazione e visione globale





Il gruppo Intelligence Inside Sa, con sede centrale a Lugano, è un leader internazionale nelle investigazioni e nella sicurezza aziendale, con 10 sedi strategiche in tutto il mondo. Il gruppo opera in settori come:

- Investigazioni aziendali e frodi;

- Due diligence internazionale;

- Misure di contromisura per la sicurezza informatica e la sorveglianza tecnica (TSCM) ;

- Protezione del patrimonio aziendale e analisi predittiva dei rischi.

In Italia, il gruppo è rappresentato da Inside S.r.l., con uffici a Milano, Roma e Tricase, e si distingue per l’utilizzo di tecnologie innovative e consulenze mirate alla protezione degli interessi aziendali.





Le dichiarazioni di Angelo Jannone





«Sono orgoglioso delle mie radici adriesi e pugliesi, che hanno ispirato il mio impegno nel perseguire valori di giustizia e integrità. Assumere il ruolo di Presidente Istituzionale del gruppo Intelligence Inside Sa è un onore e una responsabilità che accolgo con dedizione. Lavoreremo per rafforzare la nostra posizione come leader globale nella gestione dei rischi e nelle investigazioni internazionali» ha dichiarato Jannone.