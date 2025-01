Incidente stradale mortale nel Tarantino: perde la vita un 35enne di Avetrana

MANDURIA - Un tragico incidente stradale ha avuto luogo questa mattina sulla provinciale 59, che collega Manduria a San Cosimo alla Macchia, nel Tarantino, causando la morte di un uomo di 35 anni, originario di Avetrana.

Secondo le prime ricostruzioni, la vittima stava percorrendo la strada a bordo di una Renault Megane quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo del veicolo. La macchina è finita fuori strada e si è schiantata violentemente contro un albero di ulivo, provocando l'immediato decesso del conducente.

Gli operatori del 118, giunti tempestivamente sul luogo dell'incidente, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco, che hanno lavorato per mettere in sicurezza la zona e rimuovere il corpo dall'auto, e gli agenti della polizia locale, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente.