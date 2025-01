Ostuni 3 gennaio 2025: 'Progetto Easy Go in Azione: dal 2024 al 2025, traguardi raggiunti e obiettivi futuri' - Il video

OSTUNI (BR) - Si è tenuto con grande successo venerdì 3 gennaio 2025, dalle ore 17:30 alle ore 20:30, presso il Grand Hotel Masseria Santa Lucia, ad Ostuni, l’incontro, intitolato "Progetto Easy Go in Azione: dal 2024 al 2025, traguardi raggiunti e obiettivi futuri".





L'incontro, organizzato dal Centro Diagnostico Ippolito e Progetto Easy Go, è servito per fare il punto sui risultati raggiunti nel 2024 e delineare gli obiettivi futuri per il 2025.





L'evento è stato introdotto e condotto dal giornalista Daniele Martini, direttore di Italia Love Tv. A seguire gli interventi di: Antonio Ippolito (Presidente Progetto Sociale Easy Go); Dott.ssa Roberta Marseglia (Pedagogista e coordinatrice dei servizi socio-educativi del Progetto Sociale Easy Go); Dott.ssa Angela Sardella (Assistente Sociale del Centro Diagnostico Ippolito); Dott. Giuseppe Pavone (Geriatra del Centro Diagnostico Ippolito); Dott.ssa Jennifer Salonna (Psicologa Referente Disturbi del comportamento alimentare del Centro Diagnostico Ippolito); Antonio Calabrese (Presidente del Consorzio ATS Br/4, coordinatore ambiti territoriali della provincia di Brindisi e referente della terza commissione regionale per l'autismo); Dott. Raffaele Tommasi (consulente commerciale); Ing. Stefano Lisi (in rappresentanza del Garante Regionale dei diritti delle persona con disabilità).





Nel finale è stata letta una lettera a cura del Ministro per le Disabilità, Dott.ssa Alessandra Locatelli.





Durante la serata sono stati presentati i principali traguardi raggiunti nel 2024, come l’incremento delle attività di supporto psicologico per adolescenti, l’apertura di nuove sedi a Ceglie Messapica e Carovigno, la ludoteca dei nonni, il rafforzamento dei servizi di logopedia e riabilitazione. Fondamentale è dunque la collaborazione tra professionisti del territorio per costruire una rete integrata di supporto sociosanitario ed educativo. Tra i nuovi progetti del 2025, un corso sui disturbi dell'alimentazione e l'aggiunta di servizi innovativi nei vari centri di cui i territori sono carenti. Si punta, dunque, a consolidare la propria posizione come centro di eccellenza a livello provinciale, con l’aspirazione di diventare un riferimento per la cura e il supporto dei disturbi del comportamento alimentare e delle problematiche psicologiche di bambini e adolescenti.





Interviste ad ANTONIO IPPOLITO (Presidente Progetto Sociale Easy Go) e ROBERTA MARSEGLIA (Pedagogista e coordinatrice dei servizi socio-educativi del Progetto Sociale Easy Go). Interviste, riprese e montaggio a cura di DANIELE MARTINI.