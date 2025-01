Inter, Inzaghi dopo la vittoria a Venezia: ''Ottima reazione dopo la Supercoppa''

Con il gol di Darmian, allo Stadio Pier Luigi Penzo, l'Inter conquista la prima vittoria in Campionato del 2025 e sale a 43 punti, scalando al secondo posto in classifica davanti all'Atalanta. Contro il Venezia, la formazione nerazzurra centra la sesta vittoria consecutiva in Serie A e il sesto successo di Campionato in trasferta senza subire gol (19-0 il punteggio totale) per la prima volta nella sua storia. Il commento di mister Simone Inzaghi:

“Oggi non era semplice per noi dopo la finale persa in Supercoppa Italiana. I ragazzi sono stati bravissimi perché siamo venuti qui stanchi e acciaccati e abbiamo fatto una buona gara. Nel secondo tempo tutte le nostre azioni potevano portare al secondo gol ma abbiamo trovato di fronte a noi un ottimo Stankovic. È stata una gara non semplice e abbiamo ottenuto un'importante vittoria. L’Inter fa notizia quando perde quindi vuol dire che siamo migliorati, in questi anni abbiamo creato tanto, ci brucia aver perso il derby in finale, ma ora dobbiamo guardare avanti anche perché abbiamo fatto 43 punti ed è un ottimo andamento anche se sappiamo che altre squadre hanno il nostro stesso passo e non ci dobbiamo fermare.

Conto molto su Frattesi, lui è pienamente dentro il progetto, lavora tanto ed è entrato benissimo oggi. È un giocatore che ci ha dato tantissime soddisfazioni, sono molto contento delle sue prestazioni. Per il Bologna abbiamo delle speranze per recuperare Calhanoglu e Acerbi. Mkhitaryan lo valutiamo domani, ma l’obiettivo è quello di cercare di recuperare tutti al più presto.”

Grazie a Inter.it