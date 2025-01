Inter, Inzaghi: ''Sconfitta dolorosa, serve ripartire subito''

“Bisognava controllare meglio la gara, abbiamo avuto diverse occasioni per segnare il 3-1, in diversi momenti è stato molto bravo Maignan, poi abbiamo subito il gol del 2-2 e l'abbiamo persa. Bisogna fare i complimenti al Milan che non ha mollato ed è rimasto in partita. È una sconfitta dolorosa, che brucia e fa male, ma dobbiamo andare avanti, avremo tante partite in pochi giorni, quindi dovremo ripartire subito nel migliore dei modi, siamo delusi ma abbiamo dato tutto quello che avevamo. Abbiamo sbagliato qualcosa di troppo tecnicamente, poi i cambi hanno inciso, il Milan ha messo gente di gamba e noi dovevamo gestire meglio e chiudere la partita. Anche stasera prenderemo degli insegnamenti perché fa male perdere una finale così con due gol di vantaggio. In questo momento in difesa stiamo faticando, non abbiamo ricambi, chi gioca sempre sta dando tutto ma abbiamo bisogno di recuperare giocatori. Calha? È un giocatore importantissimo ma in questi tempi, giocando ogni 3 giorni, abbiamo bisogno di tutti, aspettiamo anche i difensori che ci daranno una mano. Bastoni? I primi 5, 6 minuti dopo la botta aveva qualche problemino ma anche de Vrij aveva qualche problemino al flessore. In quel momento Bastoni mi sembrava più pronto per finire la partita rispetto a De Vrij. ”

Grazie a Inter.it